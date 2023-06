Tre coppie italiane superano le qualificazioni a Lecce

Sono partite bene Aurora Mattavelli ed Eleonora Annibalini che hanno conquistato il main draw in virtù delle vittorie centrate contro le finlandesi Prihti/Vuorinen e poi contro le cilene Mardones/Amanda, superate con un doppio 2-0 (21-18, 21-15; 21-17, 21-18). Il team italiano, inserito nella Pool B insieme alle azzurre Anna Pelloia e Margherita Tega, farà il suo esordio nel girone domani alle ore 8.30 contro le argentine Najul/Peralta. Pelloia/Tega se la vedranno invece contro le polacche Ceynowa/Jochym (ore 9.20).

Entrano nel tabellone principale anche Rachele Mancinelli e Giada Bianchi; le fresche vincitrici del Campionato Italiano per Società (Gold) hanno prima vinto 2-0 (21-18, 21-18) contro le finlandesi Muukka/Rantala al primo turno, per poi confermarsi brillantemente contro le greche Manavi/Kalamaridou, superate 2-0 (21-13, 21-15). Domani alle 8.30 per Mancinelli/Bianchi esordio nella Pool A contro le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin.

Niente da fare invece per Ludovica Panfili e Sara Bachini, fatale il 2-0 (21-10, 21-10) subito nel primo turno dalle greche Manavi/Kalamaridou.

Domani sempre nel tabellone femminile faranno il loro esordio nel main draw anche Viktoria e Reka Orsi Toth e Eleonora Sestini ed Erika Ditta. Le sorelle Orsi Toth alle ore 10.10 affronteranno le polacche Kociolek/Lodej nella prima uscita della Pool C, mentre la coppia Sestini/Ditta sarà impegnata alle 11 contro le australiane Milutinovic/Fejes nel primo match del girone D.

Nel torneo maschile invece due vittorie al tie break hanno consentito a Francesco Vanni e Fabrizio Manni di staccare il pass per il tabellone principale. Il primo successo è arrivato contro i cechi Vala/Stocek (21-15, 18-21, 15-13), mentre il secondo al termine di infinto tie break contro i tedeschi Just/Wust (21-17, 18-21, 27-25). Vanni/Manni debutteranno domani nella Pool D contro gli austriaci Huber/Friedl (ore 14.30).

Tabellone maschile che domani vedrà protagoniste sulla sabbia le altre coppie azzurre. Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich faranno il loro esordio nella Pool B alle 12.50 contro i cechi Oliva/Trosil, mentre Tobia Marchetto e Jakob Windisch alle 13.40 affronteranno gli olandesi Sengers/Boehle nella prima uscita della Pool C.

Derby tutto italiano è in programma domani nella Pool A; alle 12 infatti Davide Benzi e Carlo Bonifazi sfideranno l’altra coppia azzurra formata da Theo Hanni e Michael Burgmann.