A Lecce le coppie azzurre tra vittorie e ko

Si è conclusa la seconda giornata di gare al Future di Lecce; dopo le qualifiche di ieri, il torneo è quest’oggi è entrato nel vivo.

La giornata questa mattina si è aperta con uno scontro tutti italiano nella Pool A che ha visto opposte Claudia Scampoli e Margherita Bianchin a Rachele Mancinelli e Giada Bianchi. Ad aggiudicarsi il match sono state Scampoli/Bianchin; partita molto equilibrata che le azzurre sono riuscite a portarsi a casa al tie break (23-25, 21-18, 15-8). La coppia della nazionale si è confermata poi nel pomeriggio grazie al 2-0 (21-13, 21-18) inflitto alle ceche Dvronikova/Pospisilova. Pronta reazione invece per Rachele Mancinelli e Giada Bianchi che dopo il derby perso si sono rifatte contro le portoghesi Pinheiro/Castro, superate 2-0 (21-17, 21-14). Per Scampoli/Bianchin accesso diretto ai quarti di finale, mentre Manchinelli/Bianchi agli ottavi di finale dovranno affrontare un'altra sfida tutta tricolore contro Margherita Tega e Anna Pelloia.

Nella Pool B infatti per anche per Tega/Pelloia quest’oggi sono infatti arrivate una vittoria e una sconfitta; la giovane coppia azzurra ha prima superato 2-1 (15-21, 21-16, 15-8) le polacche Ceynowa/Jochym, per poi cedere 2-0 (21-18, 21-19) alle argentine Najul/Peralta.

Sempre nella Pool B Aurora Mattavelli ed Eleonora Annibalini non sono invece riuscite superare la fase a gironi. Il team azzurro dopo aver passato ieri le qualifiche in virtù dei successi contro Finlandia e Cile, quest’oggi non è riuscito a confermarsi; Mattavelli/Annibalini sono state superate 2-1 (18-21, 21-16, 15-10) dalle argentine Najul/Peralta e 2-0 (21-17, 22-20) dalle polacche Ceynowa/Jochym venendo così eliminate dal torneo.

Accesso ai quarti di finale ottenuto anche da Viktoria e Reka Orsi Toth; le sorelle dopo aver perso 2-1 (21-13, 16-21, 19-17) contro le polacche Kociolek/Lodej sono state brave a riscattarsi nel pomeriggio nella seconda uscita della Pool C contro le australiane Stevens/Bettaney, superate 2-1 (19-21, 21-17, 15-10). Domani negli ottavi di finale Viktoria e Reka affronteranno l’altra coppia australiana Milutinovic/Fejes.

Ottavi di finale che vedranno protagoniste in campo anche Eleonora Sestini ed Erika Ditta; anche per loro sono arrivate una vittoria e una sconfitta; nella prima uscita della Pool D il team azzurro è stato sconfitto 2-0 (21-16, 23-21) dalle australiane Milutinovic/Fejes mentre nel secondo match è arrivata un importante vittoria per 2-1 (18-21, 21-19, 15-11) contro le canadesi Corah/Goodman. La coppia Sestini/Ditta negli ottavi di finale affronterà le lituane Zobnina/Kvedaraite.

Nel tabellone maschile invece Carlo Bonifazi e Davide Benzi hanno debuttato nella Pool A facendo loro il secondo derby italiano di giornata contro Theo Hanni e Michael Burgmann, battuti 2-0 (21-12, 21-13). Per Bonifazi/Benzi il secondo match del girone è in programma domani alle ore 8.30 contro i tedeschi Just/Wust, mentre Hanni/Burgmann sempre alle 8.30 dovranno superare i sudafricani Williams/Danilo per poter rimanere ancora in corsa nella manifestazione.

Esordio con sconfitta per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich nella Pool B; gli azzurri infatti si sono dovuti arrendere al tie break (11-21, 24-22, 15-12) ai cechi Oliva/Trousil; il secondo e decisivo match del girone per è in programma domani alle 9.20 contro la coppia belga Witvrouwen/Van Langendonck.

Sconfitta al debutto nella Pool C anche per Tobia Marchetto e Jakob Windisch; il team azzurro è stato infatti superato al tie break (21-17, 16-21, 15-12) dagli olandesi Sengers/Boehle e domani alle 10.10 dovrà affrontare l’altra coppia orange Groenewold/Ven Der Lo nel secondo e ultimo match del girone.

Tie break sfortunato anche per l’ultima coppia maschile a scendere sulla sabbia; Francesco Vanni e Fabrizio Manni sono stati infatti superati 2-1 (21-19, 17-21, 15-10) dagli austriaci Huber/Friedl nella prima uscita della Pool D. Per gli atleti azzurri l’impegno di domani è in programma alle ore 11 contro i cinesi Li Zhuoxin/Ch. Y. Liu.