A Jurmala vanno avanti Scampoli/Bianchin

JURMALA (LETTONIA)- Nel torneo Challenge del Beach Pro Tour 2023 in corso di svolgimento a Jurmala in Lettonia, restano in corsa fra le coppie italiane solo quella composta da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Le due azzurre hanno superato negli ottavi le spagnole Daniela M. Álvarez/Tania Moreno per 2-0 (21-16, 21-18) coppia arrivata agli ottavi grazie al secondo posto ottenuto nella Pool F. Nei quarti di finale in programma alle ore 17 le azzurre affronteranno le forti padrone di casa Anastasija Samoilova/Tina Graudina, coppia testa di serie numero uno del torneo.