In archivio a Palinuro la 2a giornata della Tappa Gold

Dopo le qualifiche disputatesi ieri si è entrati nel vivo con le gare del main draw sia per quel che concerne il torneo femminile che per quello maschile.

Come comunicato in fase di presentazione, questo primo appuntamento Gold nel Cilento si sta rivelando di altissimo livello. La giornata odierna ha visto disputarsi ventiquattro partite nel tabellone femminile e ventiquattro in quello maschile; avvincenti e sorprendenti sfide che hanno dunque decretato sia le prime eliminazioni, che gli accessi riservati a due delle quattro coppie semifinaliste per ciascun torneo.

Domani mattina dal quarto turno perdenti si completerà il quadro dei team che si sfideranno nelle gare valevoli l’accesso in finale. Si avvicina dunque la fase clou della manifestazione. Domani pomeriggio si assegneranno infatti le canottiere Gold e i fondamentali punti in palio per la classifica generale a coloro che si aggiudicheranno questo primo e tanto atteso evento del beach volley nazionale.

TABELLONE FEMMINILE –

Con tre vittorie su tre partite la prima coppia a staccare il pass per le semifinali è stata quella composta da Giada Bianchi e Rachele Mancinelli; la coppia vincitrice delle finali del Campionato Italiano per Società (categoria Gold) ha superato in ordine Anna Piccoli/Sharin Rottoli (21-19, 21-17), le vincitrici della prima tappa di Albissola Marina (SV) Giada Benazzi/Michela Lantignotti (15-21, 21-17, 15-7) e Sara Franzoni/Eleonora Gili (21-16, 21-18). Stesso discorso per Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli; continuano dunque le ottime prestazioni per la coppia piazzatasi al terzo posto nella prima giornata ligure del campionato italiano. Mattavelli/Puccinelli hanno prima superato 2-0 (21-17, 21-12) Camilla Sanguigni/Giulia Tamagnone per poi avere la meglio anche sulla coppia federale composta da Claudia Scampoli/Margherita Bianchin, superate al tie break 2-1 (21-19, 12-21, 15-7); l’ultima vittoria è arrivata poi con il risultato di 2-0 (21-11, 21-16) contro Eleonora Annibalini/Arianna Barboni, decisivo successo che gli ha permesso di staccare il pass per la semifinale. Le altre due coppie semifinaliste del tabellone femminile usciranno invece dalle sfide in programma domani e che vedranno opposte Giada Benazzi/Michela Lantignotti a Eleonora Annibalini/Arianna Barboni (ore 8.15) e Claudia Scampoli/Margherita Bianchin a Sara Franzoni/Eleonora Gili (ore 9).

TABELLONE MASCHILE –

Non ha tradito le attese la coppia testa di serie numero uno del tabellone maschile composta da Daniele Lupo ed Enrico Rossi. Gli atleti dell’Aeronautica Militare si sono qualificati in semifinale in virtù dei successi ottenuti rispettivamente contro Matteo Bellomo/Matteo Mazzotti (21-11, 21-13), Giacomo Spadoni/Michele Luisetto (21-17, 21-16) e contro gli azzurri Gianluca Dal Corso/Marco Viscovich (21-19, 21-16). Hanno superato il tabellone principale e si sono qualificati in semifinale anche Jakob Windisch e Tobia Marchetto; tre importanti prestazioni contro Francesco Vanni/Fabrizio Manni (21-14, 23-21), Matteo Martino/Marco Caminati (21-18, 21-15) e contro i fratelli Paolo e Matteo Ingrosso (21-14, 21-19) hanno consentito agli azzurri di accedere al match valevole l’accesso in finale. Giacomo Spadoni/Michele Luisetto e Paolo Ingrosso/Matteo Ingrosso (ore 9), e Davide Benzi/Carlo Bonifazi e Marco Viscovich/Gianluca Dal Corso (ore 9.50) saranno protagonisti invece del quarto turno perdenti; i vincitori andranno dunque a completare la griglia delle semifinali.