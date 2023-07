Quattro coppie azzurre al torneo di Gstaad

GSTAAD (SVIZZERA) -Prenderà il via domani mercoledì 5 luglio a Gstaad (Svizzera) il quinto appuntamento Elite 16 del Beach Pro Tour 2023. Come noto, all’appuntamento svizzero, ormai tappa fissa del massimo circuito internazionale della disciplina sulla sabbia, parteciperanno le migliori coppie del panorama mondiale.

Ai nastri di partenza quattro coppie italiane. Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, dopo il trionfo nel Future di Messina dello scorso weekend, partiranno dalle qualifiche; coppia federale che un anno fa chiuse lo stesso torneo al nono posto.

Cominceranno la propria avventura sempre dalle qualifiche anche le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi; le campionesse d’Italia in carica infatti, torneranno sulla sabbia dopo la vittoria ottenuta nella fase preliminare della CEV Nations Cup (Pool D), andata in scena i primi di giugno in Ungheria (Budapest).

Partiranno invece dal main draw e come coppia testa di serie numero quattro della manifestazione Alex Ranghieri e Adrian Carambula; gli azzurri, proveranno a confermare quanto di buono fatto vedere dall’inizio della stagione. L’ultimo evento Elite 16 del BPT 2023 di Ostrava (Repubblica Ceca) il team italiano lo chiuse al quinto posto.

Inizieranno il torneo dalle qualifiche Daniele Lupo ed Enrico Rossi; gli atleti dell'Aeronautica Militare avranno così l’opportunità di conquistare punti importanti nel ranking internazionale dopo la recente vittoria nella prima tappa Gold del Campionato Italiano Fonzies 2023 a Palinuro (SA).