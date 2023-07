Oggi a Montesilvano 12 coppie hanno conquistato il main draw

Sui quattro campi allestiti sul lungomare della città abruzzese si sono affrontate 24 coppie per tabellone: sei per genere hanno centrato l’importante passaggio al main draw che comincerà domani 8 luglio dalle ore 8.30.

Nel torneo femminile a conquistare il pass sono state le coppie: Mattavelli-Puccinelli, Saguatti-Godenzoni, Leonardi-Balducci, Piccoli-Rottoli, Ditta-Sestini e Toti-Allegretti.

In quello maschile, invece, hanno ottenuto il passaggio del turno: Tarsi-Bellucci, Ingrosso-Marta, Caminati-Martino, Siccardi-Seregni, Manni-Vanni e Crusca-Cravera.

Nel femminile la prima coppia ad aggiudicarsi il passaggio al main draw è stata quella formata da Aurora Mattavelli e ClaudiaPiccinelli. Le beachers tricolori, infatti, hanno prima superato al tie-break 2-1 (21-14, 17-21, 15-9) la coppia composta dalla schiacciatrice dell’Imoco Volley Conegliano Alessia Gennari che per l’occasione ha giocato in coppia con Giulia Rastelli e poi nel secondo turno hanno battuto Massi-Colombi per 2-1 (21-12, 19-21, 15-10).

Due belle vittorie oggi anche per Silvia Leonardi e Sofia Balducci. La coppia romagnola ha superato 2-0 (21-11, 21-7) Giovine-Ponso e 2-0 (21-18, 21-12) il duo formato da Pastorino-Montedoro.

Si preparano a vivere una giornata da protagoniste nel main draw, tra le altre, anche Giulia Toti e Jessica Allegretti.

Con loro accedono al tabellone principale: Erika Ditta- Eleonora Sestini e Anna Piccoli-Sharin Rottoli.

Nel tabellone maschile, Marco Caminati e Matteo Martino al termine di un match combattuto e vinto 2-1 (21-19, 19-21, 15-13) nel secondo turno contro Federico Geromin e Matteo Camozzi hanno conquistato l’accesso al tabellone principale.

La sorpresa viene dal team composto da Luca Cravera e Michele Crusco, che dopo aver superato in due set (21-18, 21-18) Bertoli-Lancellotti, si è ripetuto anche contro la coppia abruzzese formata da Andrea Marcotullio e Paolo Cappio, chiudendo al termine di un finale di match davvero avvincente con il punteggio di 2-1 (18-21, 21-19, 22-20).

Passano il turno e si giocheranno domani la possibilità di conquistare la Coppa Italia 2023 Paolo Ingrosso e Alessandro Marta, vittoriosi 2-0 (21-19, 21-15) su Alberto De Silvestre ed Edgardo Ceccoli nel secondo turno ad eliminazione diretta.

Completano il quadro delle coppie qualificate il team composti da Nicolò Siccardi-Sergio Seregni, Mattia Tarsi-Matteo Bellucci e Fabrizio Manni-Francesco Vanni

Spettatrici d’eccezione alla prima giornata della seconda tappa del Campionato Italiano le pallavoliste azzurre Marina Lubian e Sara Bonifacio.

MAIN DRAW FEMMINILE-:

Giada Benazzi-Sara Breidenbach, Claudia Scampoli-Margherita Bianchin, Alice Gradini-Federica Frasca, Sofia Arcaini-Chiara They, Najul Maia-Cecilia Peralta, Eleonora Annibalini-Arianna Barboni, Maria Rachele Mancinelli-Giada Bianchi, Sara Franzoni-Eleonora Gili, Margherita Tega-Anna Pellonia, Giulia Tamagnone-Camilla Sanguigni, Aurora Mattavelli-Claudia Puccinelli, Giulia Saguatti-Giada Godenzoni, Silvia Leonardi-Sofia Balducci, Sharin Rottoli-Anna Piccoli, Erika Ditta-Eleonora Sestini, Giulia Toti-Jessica Allegretti.

MAIN DRAW MASCHILE-

Marco Viscovich-Gianluca Dal Corso, Carlo Bonifazi-Davide Benzi, Tiziano Andreatta-Andrea Abbiati, Manuel Alfieri-Davide Dal Molin- Leo Aveiro-Buatista Amieva, Matteo Cecchini-Mauro Sacripanti, Tobia Marchetto-Jakob-Windisch, Giacomo Spadoni-Michele Luisetto, Luca Bigarelli-Simone Podestà, Martin Coser-Andrea Armellini, Mattia Tarsi-Matteo Bellucci, Paolo Ingrosso-Alessandro Marta, Marco Caminati-Matteo Martino, Nicolò Siccardi-Sergio Seregni, Luca Cravera-Michele Crusca, Fabrizio Manni-Francesco Vanni.

In occasione della tappa di Montesilvano sarà anche sperimentata la collaborazione tra la FIPAV e la Federazione Italiana Bocce, che hanno sottoscritto un’importante intesa per la promozione e la valorizzazione dell’attività del Beach Bocce. Le due federazioni realizzeranno eventi, manifestazioni e giornate promozionali finalizzate a incentivare la pratica del Beach Volley e del Beach Bocce. A Montesilvano dunque un evento congiunto di Beach Volley e Beach Bocce che prevedrà nella giornata di sabato 8 luglio una serie di attività promozionali.