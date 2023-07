Pro Tour: le coppie azzurre chiudono al nono posto

ESPINHO (PORTOGALLO) – Concluso agli ottavi il percorso delle due coppie azzurre composte da Paolo Nicolai-Samuele Cottafava e Claudia Scampoli-Margherita Bianchin, nel quinto torneo “Challenge” del Beach Pro Tour 2023 di beach volley in corso di svolgimento a Espinho (Portogallo). Per gli azzurri, dopo le due vittorie di ieri nella Pool F ottenute contro Thailandia e Portogallo, fatale è stata la sconfitta di questa mattina subita con il risultato di 2-0 (21-12, 21-18) dai lituani Stankevicius/Knasas; anche le azzurre non sono riuscite a staccare il pass per i quarti di finale in virtù del dello sfortunato tiebreak perso contro le spagnole Alvarez/Moreno (21-18, 16-21, 18-16). Nonostante l’eliminazione altre buone prove per la coppia federale. Il prossimo evento Challenge del Beach Pro Tour 2023 è in programma dal 20 al 23 luglio a Edmonton, in Canada.