Sand Volley: a Lignano Sabbiadoro 4 squadre a caccia del tricolore

Serviva una prestazione maiuscola per infliggere alla Stabili Casalmaggiore la prima sconfitta del Lega Volley Summer Tour 2023 e questa prestazione è arrivata. Alla Beach Arena di Lungomare Trieste, la Motorola Busto Arsizio è riuscita nell’impresa vincendo in tre set il terzo incontro del Girone A. Un match pazzesco, in cui si scontravano le due formazioni prime a pari punti (entrambe vincenti con un doppio 2-0 su Vallefoglia in mattinata) e che non ha disatteso le aspettative: attacchi e difese impossibili, azioni lunghissime e al cardiopalma che alla fine hanno consegnato il primo posto del gruppo e l’accesso in semifinale alla squadra guidata da coach Graziani. Ottimo tutto il quintetto allargato sceso in campo, con Frangipane e Bracchi alternate durante il corso dell’incontro, Monza precisa in regia e solidissima dietro, al pari di Moro, e la solita Piani implacabile davanti. Le farfalle troveranno sulla strada che porta alla finale ancora la Megabox Vallefoglia, alla sua prima semifinale nel Lega Volley Summer Tour, dopo che la squadra di coach Passeri ha sopraffatto nella fase a incroci la Valsabbina Millenium Brescia. Decisivo l’innesto di Valeria Battista, grande protagonista contro le leonesse e che, in una partita amarcord, ritroverà di fronte la sua Busto Arsizio prima di salpare in direzione Messina. Nel servizio di seguito le parole della giovanissima classe ’01.

Dall’altro lato del tabellone, la Vero Volley Milano non ha sofferto l’assenza di capitan Negretti e ha conquistato la testa del Girone B grazie al doppio successo per 2-0 contro Lecco e Brescia. A fare la differenza l’attacco di lusso a disposizione di coach Bucaioni, ben orchestrato da Turlà: Traballi e Fiesoli sempre letali, Candi invalicabile a muro e l’ultima arrivata Obossa autrice del punto che è valso l’accesso in semifinale. Nell’appuntamento della domenica mattina, le milanesi se la vedranno con Casalmaggiore che, dopo la partita persa contro Busto, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio su una coraggiosa BVT Picco Lecco, che si è arresa solamente al terzo set (15-12, 14-16, 15-13 i tiratissimi parziali). Grande prova di Lancini, Joly e Rossetto per le ragazze di coach Contadin, semplicemente mozzafiato Valentina Zago dall’altro lato: tutti i palloni nel finale di terza frazione erano per la classe ’90 che non ha tradito le compagne portandole alla semifinale. Un match che già si preannuncia per cuori forti, remake dell’ultima Finale Scudetto e della Finale della Supercoppa di San Benedetto del Tronto.

Appuntamento quindi fissato per le 9.45 di domani, domenica 16 luglio, con l’ultimo giorno del Lega Volley Summer Tour 2023. Si comincerà con la semifinale tra Busto Arsizio e Vallefoglia, poi Milano contro Casalmaggiore e a chiudere la mattinata la Finale per il 5° posto tra Lecco e Brescia. Alle 16.30 spazio alla Finale per il 3° posto e a seguire la Finalissima che assegnerà lo Scudetto, entrambe in diretta su Sport Mediaset e Mediaset Infinity.

I ROSTER –

Stabili Casalmaggiore: Caracuta, Zago, Colzi, Michieletto, Angelina, Kozuch. All. Lucchi

BVT Picco Lecco: Lancini, Joly, Allasia, Parlangeli, Rossetto, Mainetti. All. Contadin

Vero Volley Milano: Turlà, Traballi, Fiesoli, Candi, Obossa. All. Bucaioni

Motorola Busto Arsizio: Bracchi, Piani, Moro, Monza, Gabrielli, Frangipane. All. Graziani

Megabox Vallefoglia: Malinov, Provaroni, Pozzoni, Battista, Soffiato. All. Passeri

Valsabbina Millenium Brescia: Bridi, Fiorio, Fondriest, Trevisan, Malik, Cicogna. All. D’Ambrosio

PROGRAMMA E RISULTATI DEL 28° CAMPIONATO ITALIANO -

GIRONE A

Stabili Casalmaggiore

Motorola Busto Arsizio

Megabox Vallefoglia

GIRONE B

BVT Picco Lecco

Vero Volley Milano

Valsabbina Millenium Brescia

FASE A GIRONI

Sabato 15 luglio 2023 ore 10.30 (Diretta Youtube)

Stabili Casalmaggiore – Megabox Vallefoglia 2-0 (15-11, 15-12)

BVT Picco Lecco – Valsabbina Millenium Brescia 0-2 (8-15, 10-15)

Sabato 15 luglio 2023 ore 11.30 (Diretta Youtube)

Motorola Busto Arsizio – Megabox Vallefoglia 2-0 (15-10, 15-10)

Vero Volley Milano – BVT Picco Lecco 2-0 (15-10, 15-12)

Sabato 15 luglio 2023 ore 16.30 (Diretta Youtube)

Vero Volley Milano – Valsabbina Millenium Brescia 2-0 (15-11, 15-10)

Motorola Busto Arsizio – Stabili Casalmaggiore 2-1 (15-8, 13-15, 15-13)

FASE A INCROCI

Sabato 15 luglio 2023 ore 17.30 (Diretta Youtube)

Stabili Casalmaggiore – BVT Picco Lecco 2-1 (15-12, 14-16, 15-13)

Valsabbina Millenium Brescia – Megabox Vallefoglia 0-2 (10-15, 14-16)

SEMIFINALI

Domenica 16 luglio 2023 ore 9.45 (Diretta Youtube)

Motorola Busto Arsizio – Megabox Vallefoglia (Gara 9 – Campo centrale)

Domenica 16 luglio 2023 ore 10.45 (Diretta Youtube)

Vero Volley Milano – Stabili Casalmaggiore (Gara 10 – Campo centrale)

FINALI

5°/6° POSTO

Domenica 16 luglio 2023 ore 11.45 (Diretta Youtube)

BVT Picco Lecco – Valsabbina Millenium Brescia (Gara 11 – Campo centrale)

3°/4° POSTO

Domenica 16 luglio 2023 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)

1°/2° POSTO

Domenica 16 luglio 2023 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)