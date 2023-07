Campionato Italiano: a Beinasco, chiusa la quarta tappa

A trionfare nel tabellone femminile sono state Federica Frasca e Alice Gradini, grazie al 2-1 (16-21, 21-16, 15-5) inflitto a Chiara They e Sofia Arcaini. Altro grande torneo dunque per la coppia allenata da coach Davide Chiappini, che, tra tornei nazionali e internazionali, stanno vivendo un periodo davvero molto ricco di impegni. Un nuovo e importante risultato dopo il secondo posto ottenuto a Montesilvano, che conferma ancora una volta la coppia Gradini/Frasca essere tra le migliori del panorama nazionale. Ottimo secondo posto quello conquistato invece da Chiara They e Sofia Arcaini; per le atlete di coach Martin James infatti, un buon percorso partito direttamente dal main draw e poi passato per il tabellone perdenti, che si è poi concluso al tie break nella finale persa contro Frasca/Gradini. Il terzo gradino del podio se lo sono invece aggiudicate Giulia Toti e Jessica Allegretti. Il cammino del team romano allenato da Luca Tomassi è partito dalle qualifiche; nella finale 3/4° posto il successo per 2-0 (21-19, 21-13) contro Anna Piccoli e Sharin Rottoli ha regalato al team capitolino il primo podio del Campionato Italiano Assoluto 2023.

A vincere la tappa di Beinasco nel tabellone maschile sono stati invece Matteo Martino e Marco Caminati. Il team allenato Gianluca Casadei, coppia testa di serie numero otto del torneo, si è infatti aggiudicato la finale al tie break (21-19, 19-21, 15-12) contro Luca Bigarelli e Simone Podestà. Fondamentale vittoria quella per il duo Martino/Caminati che dopo il terzo posto ottenuto nella prima tappa di Albissola Marina (SV) di metà giugno, si sono assicurati la prima vittoria di coppia nel Campionato Italiano Assoluto 2023. Secondo posto dunque per la coppia composta da Luca Bigarelli e Simone Podestà; partiti come testa di serie numero due della manifestazione, la coppia italiana ha prima superato la fase a gironi con tre vittorie su tre partite, per poi avere la meglio in semifinale contro Paolo Ingrosso e Davide Dal Molin, prima di perdere la finalissima al tie break. Ottimo il percorso di Bigarelli/Podestà; per loro si tratta del primo piazzamento sul podio nella stagione 2023 del circuito tricolore. Il terzo gradino del podio è stato conquistato invece da Paolo Ingrosso e Davide Dal Molin; buono il percorso dei beachers, che, passati dal turno perdenti, sono riusciti ad ottenere importanti vittorie che gli hanno permesso di accedere prima in semifinale, perso poi contro Podestà/Bigarelli e la poi la conseguente finale 3/4° posto vinta in virtù del forfait della coppia compsta da Sergio Seregni e Nicolò Sicardi.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI -

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

21-23 luglio, Catania (CT)

28-30 luglio, Cirò Marina (KR)

11-13 agosto, Cordenons (PN)

25-27 agosto, Vasto (CH)

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO GOLD

8-10 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)