Pro Tour: a Edmonton avanzano le coppie azzurre

Nel tabellone femminile Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno brillantemente superato la fase a gironi in virtù delle due vittorie ottenute nella Pool F contro le spagnole Liliana/Paula e contro le ceche Hermannova/Stochlova, battute rispettivamente 2-0 (21-18, 21-18) e 2-0 (23-21, 21-16). Le azzurre, vincitrici dunque del girone, torneranno in campo questo pomeriggio, alle ore 18, contro le statunitensi Cannon/Sponcil nel match valevole l’accesso ai quarti di finale.

Sempre nel tabellone femminile niente da fare invece per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin; per la coppia federale sono arrivate due sconfitte nella Pool D; la prima per 2-0 (21-15, 21-14) contro le svizzere Esmée/Zoé, mentre la seconda, sempre con il risultato di 2-0 (21-16, 21-16), subita dalle le brasiliane Agatha/Rebecca. Per Scampoli/Bianchin 19° posto finale.

Ottavi di finale raggiunti ne tabellone maschile anche da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava; per gli azzurri, vincitori della Pool A, il primo importante successo è arrivato contro gli spagnoli Herrera/Gavira, superati 2-1 (25-23, 19-21, 16-14), mentre la seconda vittoria è arrivata invece grazie al forfait della coppia verdeoro Pedro Solberg/Guto. Per il team azzurro gli ottavi di finale sono in programma questa sera alle ore 22 contro una delle coppie vincenti che usciranno dai match che vedranno opposti alle ore 19 i portoghesi Pedrosa/Campos ai francesi C.Aye/Q. Aye, e i tedeschi Pfretzschner/Winter agli statunitensi Crabb/Brunner.