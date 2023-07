Nicolai/Cottafava ad Edmonton giocheranno per il terzo posto

EDMONTON (CANADA)- Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, nel torneo di Edmonton, non sono riusciti a superare lo scoglio delle semifinali. La coppia azzurra si è arresa 2-0 (21-18, 21-18) contro i norvegesi Mol H./Berntsen. Sulla sabbia canadese gli azzurri hanno lottato e provato a conquistare la finale per l'Oro fino alla fine. L'inizio del primo set è stato caratterizzato da un certo equilibrio (8-8) con le due coppie che non si sono risparmiate dando vita ad un match molto emozionante. Nel finale, però, i norvegesi hanno capitalizzato al meglio alcune giocate e gli azzurri hanno ceduto sul 21-18.

Nel secondo sono stati Mol H./Berntsen a partire meglio (11-8). Nel finale di set, gli azzurri hanno faticato a reggere il ritmo degli avversari che si sono involati verso la vittoria (21-18).