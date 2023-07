A Catania vincono Benazzi/Breidenbach e Dal Corso/Viscovich

L’atto finale del tabellone femminile ha visto protagoniste in campo Giada Benazzi e Sara Breidenbach contro Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli; a trionfare è stato il team Benazzi/Breidenbach grazie al 2-0 (21-17, 21-15) inflitto alle rivali. Percorso netto a Catania per la coppia allenata da Alessandro Cucchi, che partita come coppia testa di serie numero due del torneo, ha collezionato cinque vittorie su altrettanti match disputati, senza perdere alcun set. Grande prova di forza per Giada Benazzi e Sara Breidenbach, al loro primo successo di coppia nel Campionato Italiano Assoluto 2023. Per Benazzi si tratta invece del secondo successo di tappa, dopo il primo posto ottenuto in coppia con Michela Lantignotti nel primo evento di Albissola Marina (SV). Da coppia testa di serie numero sette, hanno concluso dunque il proprio percorso al secondo posto Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli; altro ottimo piazzamento per le atlete allenate da Davide Chiappini dopo il secondo posto ottenuto nella prima giornata di Albissola Marina. La finale per il terzo è quarto posto è invece stata vinta 2-1 (21-15, 14-21, 15-12) da Alice Gradini e Federica Frasca ai danni di Oriola Shpuza e Serena Cimmino. Per la coppia Gradini/Frasca altro nuovo podio dopo il terzo posto di Albissola Marina, il secondo posto di Montesilvano e il primo posto ottenuto la scorsa settimana a Beinasco (TO). Buonissimo quarto posto invece per Oriola Shpuza e Serena Cimmino, che, partite dalle qualifiche, sono riuscite ad arrivare a disputare la penultima partita del tabellone.

Giada Benazzi è stata votata MVP del torneo.

A trionfare invece nel tabellone maschile sono stati Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich. Gli azzurri in finale hanno superato 2-0 (21-12, 21-10) la coppia composta da Matteo Cecchini e Mauro Sacripanti. Percorso netto anche quello degli azzurri, che, partiti come testa di serie numero due del torneo, hanno ottenuto cinque vittorie che gli hanno permesso di conquistare la loro prima tappa del circuito tricolore 2023, dopo i secondi posti di Palinuro (SA) e Montesilvano (PE). Per Cecchini/Sacripanti si è invece trattato del primo importante piazzamento stagionale. Il terzo gradino del podio se lo sono invece aggiudicati Davide Benzi e Carlo Bonifazi, vittoriosi con il risultato di 2-0 (21-16, 21-15) su Paolo Ficosecco e Francesco Terranova; per gli atleti allenati da Gianni Mascagna un prezioso terzo posto ai fini della classifica generale dopo il successo di Montesilvano (PE). L’azzurro Gianluca Dal Corso nominato MVP della manifestazione. La classifica generale si sta delineando sempre più e di fondamentale importanza saranno i prossimi appuntamenti.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI-



CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

28-30 luglio, Cirò Marina (KR)

11-13 agosto, Cordenons (PN)

25-27 agosto, Vasto (CH)

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO GOLD

8-10 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)