Nell'Elite 16 di Montreal quattro coppie italiane in gara

Da domani in campo Scampoli/Bianchin nelle qualificazioni femminili e Nicolai/Cottafava e Lupo/Rossi in quelle maschili. Nel main draw come teste di serie numero sei Ranghieri/Carambula

25 . 07 . 2023 15:01 1 min MontrealRanghieriCarambula

MONTREAL (CANADA)- Secondo appuntamento consecutivo per il circuito del beach volley internazionale in Canada. Dopo Edmonton a Montreal si giocherà da domani il sesto appuntamento Elite 16 Pro Tour 2023. L'Italia è chiamata a confermarsi dopo i brillanti risultati della settimana scorsa che hanno visto piazzarsi al secondo posto del tabellone femminile Marta Menegatti e Valentina Gottardi e al terzo posto del tabellone maschile Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Ai nastri di partenza quattro coppie azzurre. Nel tabellone femminile partiranno dalle qualifiche Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, mentre nel torneo maschile, Alex Ranghieri e Adrian Carambula, sono la coppia testa di serie numero sei del torneo; cominceranno invece il proprio percorso domani, dalle qualifiche, gli azzurri Paolo Nicolai e Samuele Cottafava e Daniele Lupo ed Enrico Rossi. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Nicolai/Cottafava terzi a Edmonton Gottardi/Menegatti d'argento Tutte le news di Beach Volley

