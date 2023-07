Scampoli/Bianchin e Nicolai/Cottafava ko a Montreal

MONTREAL (CANADA)- Finisce al secondo turno delle qualicazioni l'avventura del Claudia Scampoli e Margherita Bianchin e Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nel torneo Elite 16 di Montreal in Canada.

Nel tabellone femminile le ragazze italiane, dopo aver superato nel primo turno di qualifiche le slovene Kotnik/Lovis con il punteggio di 2-1 (21-14, 18-21, 15-13), si sono dovute arrendere nel secondo turno alla coppia polacca formata da Gruszczynska/Wachowicz per 2-1 (21-15, 17-21, 15-9), perdendo così la possibilità di accedere al main draw.

Nel settore maschile sconfitta al secondo turno di qualificazione per l’accesso al main draw anche Paolo e Samuele. Gli azzurri, infatti, sono stati superati nella notte italiana dalla coppia brasiliana formata da Pedro Solberg/Guto per 2-0 (27-25, 21-18). In precedenza il duo tricolore aveva battuto 2-0 (22-20, 21-15) gli statunitensi Friend/Lotman al primo turno.

Comincerà, invece, oggi dal tabellone principale l'avventura di Adrian Carambula e Alex Ranghieri nel torneo canadese. Il duo italiano farà il proprio esordio alle ore 15 (italiane) contro i brasiliani Evandro-Arthur.