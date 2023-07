A Montreal Ranghieri/Carambula sul podio

MONTREAL (CANADA)- Prestigioso risultato per Alex Ranghieri e Adrian Carambula che hanno conquistato il podio nel torneo Elite 16 di Montreal, massimo livello del Beach Pro Tour. La coppia italiana ha vinto la finale per il terzo posto battendo in due set la coppia brasiliana Evandro/Arthur con il punteggio di 2-0 (24-22, 22-20) in un match che ha regalato momenti di grande spettacolo. In semifinale invece i due azzurri si erano inchinati al cospetto degli statunitensi Partain/Benesh per 2-0 (21-17, 21-18).