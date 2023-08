Euro Beach: tre vittorie e una sconfitta per le coppie femminili azzurre

VIENNA (AUSTRIA)- Una prima giornata dell'Europeo di beach volley, in corso di svolgimento a Vienna in Austria, di sostanziale soddisfazione per le coppie femminili impegnate nel torneo. Tre vittorie e una sconfitta per le nostre rappresentanti.

Doppietta a accesso agli ottavi di finale per Menegatti/Gottardi. Le prime a scendere sulla sabbia sono state Marta Menegatti e Valentina Gottardi; le azzurre si sono prima imposte 2-1 (21-18, 19-21, 15-13) sulle spagnole Sol Guidarelli/Sofia Gonzalez Racero nella prima uscita della Pool C, per poi confermarsi nel pomeriggio contro le francesi Lezana Placette/Alexia Richard, superate 2-0 (21-17, 21-14). Per le azzurre, primo posto nella Pool e ottavi di finale raggiunti grazie alle due convincenti prestazioni che fanno ben sperare per il proseguo della manifestazione.

Una sconfitta e una vittoria per Scampoli/Bianchin. Esordio sfortunato per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin; le azzurre, dopo aver portato a casa il primo set, sono state prima raggiunte e poi superate al tiebreak (20-22, 21-16, 15-9) dalle olandesi Emi Van Driel/Brecht Piersma nel primo incontro del girone E. Il team azzurro si è prontamente riscattato in serata contro l’altra formazione orange composta da Emma Piersma/Maxime Van Driel, team battuto 2-0 (22-20, 21-13).

Domani faranno il loro esordio nella rassegna continentale le quattro coppie azzurre impegnate nel tabellone maschile. Le squadre italiane sono state inserite nella Pool B e nella Pool E. Il primo derby italiano di giornata è in programma alle 9 di mattina e vedrà protagonisti in campo Paolo Nicolai e Samuele Cottafava contro Daniele Lupo ed Enrico Rossi nel match valevole la prima uscita della Pool B. Alle ore 13 invece sarà derby azzurro nella Pool E tra Alex Ranghieri e Adrian Carambula, e Davide Benzi e Carlo Bonifazi. Oltre agli azzurri Nicolai/Cottafava e Lupo/Rossi, nella Pool B sono presenti anche i cechi Perusic/Schweiner e gli spagnoli P. Huerta/A.Huerta, mentre a completare la Pool E di Ranghieri/Carambula e Benzi/Bonifazi, sono gli olandesi Brouwer/Meeuwsen e i cechi Sepka/Semerad.