Euro Beach: Menegatti/Gottardi conquistano i Quarti

VIENNA (AUSTRIA)- Marta Menegatti e Valentina Gottardi approdano ai quarti di finale dei Campionati Europei 2023 di beach volley. La coppia azzurra, sulla sabbia di Vienna, negli ottavi hanno centrato la terza vittoria in altrettante partite dominando l'ottavo di finale che le opponeva alle finlandesi Niina Ahtiainen e Taru Lahti con il punteggio di 2-0 (21-12, 21-15). Le campionesse d'Italia scenderanno nuovamente in campo domani alle ore 11.00 per affrontare le spagnole Alvarez M./Moreno nel match valevole l'accesso alle semifinali.