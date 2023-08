Euro Beach: Nicolai/Cottafava conquistano la semifinale

Prosegue dunque la striscia di vittorie per la coppia federale nella rassegna continentale austriaca; un nuovo successo arrivato al termine di un match ben giocato contro gli orange, squadra che ha superato la fase a gironi in testa alla Pool G e che negli ottavi di finale ha eliminato con il risultato di 2-0 (21-11, 21-18) l’altra coppia azzurra formata da Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava dovranno aspettare l’altro quarto di finale tra gli svedesi Ahman/Hellvig e i tedeschi Ehlers/Wickler, in programma alle 15.15, per scoprire chi saranno i loro avversari nella gara valevole l’accesso in finale.

I RISULTATI



QUARTI DI FINALE-

ore 9.45: Nicolai/Cottafava (ITA)-Immers/Van De Velde (NED) 2-1 (21-17, 19-21, 15-10)

ore 13.15: Bello Ja./Bello Jo. (ENG)-Popov/Reznik (UKR)

ore 15.15: Ahman/Hellvig (SWE)-Ehlers/Wickler (GER)

ore 19.00: Mol/Sorum (NOR)-Luini/De Groot (NED)