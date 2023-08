Due coppie italiane agli Europei Under 20

RIGA (LETTONIA)- Agnese Angeloni e Luna Cicola, nel torneo femminile, e Michael Burgmann e Raoul Acerbi, nel maschile, difenderanno i colori italiani nei Campionati Europei Under 20 di beach volley in programma da domani, giovedì 17 agosto, a Riga in Lettonia. L’Italia sarà nuovamente protagonista in Europa, dopo la rassegna continentale dedicata alla categoria Under 22 andata in scena a fine luglio a Timisoara (Romania). Le coppie azzurre, protagoniste nel campionato italiano giovanile e assoluto, sono pronte dunque all’esordio nella rassegna continentale di categoria.