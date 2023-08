Europei U 20: le coppie out dalla corsa per le medaglie

RIGA (LETTONIA)- Si ferma la corsa alle medaglie delle coppie italiane nei Campionati Europei Under 20 di beach volley cin corso di svolgimento a Riga in Lettonia.

Nel tabellone maschile, infatti, Michael Burgmann e Raoul Acerbi sono stati superati negli ottavi di finale dai pari età della Repubblica Ceca Oliva/Westphal con il punteggio di 2 - 1 (18-21, 21-19, 15-13).

Dopo un primo set vinto, gli azzurrini hanno dovuto subire la rimonta degli avversari che sono stati bravi a chiudere in proprio favore il secondo parziale.

Tie-break che ha seguito l’andamento dei primi due set con continui testa a testa. Nel finale, però, i cechi sono riusciti ad imporsi 15-13 ponendo quindi fine alla corsa per le medaglie di Burgmann e Acerbi.

In precedenza il duo tricolore aveva vinto brillantemente i sedicesimi di finale superando con il punteggio di 2-0 (21-11, 21-15) i finlandesi Oksanen/Viljamaa.

La coppia tricolore scenderà nuovamente sulla sabbia di Riga domani contro i danesi Hansen/Bisgaard nella finale per il nono posto.

Nel tabellone femminile, invece, le azzurrine Agnese Angeloni e Luna Cicola, dopo aver superato ieri la fase a gironi, sono state battute nei sedicesimi di finale per mano delle svizzere Bossart/Kernen con il punteggio di 2-0 (21-13, 21-9).

Il duo tricolore scenderà nuovamente in campo domani alle ore 9 italiane contro le finlandesi Mäenpää/Hirvonen nel match valevole i piazzamenti dal diciassettesimo al ventunesimo posto della rassegna continentale Under 20.