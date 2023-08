A Vasto la penultima tappa del Campionato Italiano

VASTO (CHIETI)- Nel week end dal 25 al 27 luglio si disputerà la penultima tappa del Campionato Italiano di beach Volley . La location sarà quella del Lido Acapulco di Vasto. Nella spiaggia abruzzese si comincerà a giocare questa mattina sui quattro campi allestiti per l’occasione nella tradizionale giornata di qualifiche che assegnerà i sei posti al maschile e sei al femminile per il main draw di sabato. Domenica 27 agosto, invece, si giocheranno le semifinali e finali.

80 atleti (40 coppie per genere) in corsa, dunque, per la conquista della penultima tappa del circuito tricolore che torna in Abruzzo dopo la Coppa Italia giocata lo scorso luglio a Montesilvano (PE) e che ha visto trionfare nel tabellone femminile Scampoli-Bianchin e in quello maschile il duo formato da Benzi-Bonifazi.

Quella di Vasto sarà la penultima fermata del circuito tricolore FIPAV prima dell’ultima tappa in programma dall’8 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina (RN).

Tra le donne spiccano come testa di serie numero 1 Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Per le azzurre campionesse d’Italia in carica, che nel mese di luglio hanno conquistato una brillante medaglia d’argento nel torneo Challenge di Edmonton, si tratta di un ritorno importante nel circuito italiano. Con loro ci saranno, tra le altre, le vincitrici della Coppa Italia 2023 Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. La coppia numero tre del tabellone femminile sarà, invece, quella composta da Giada Benazzi e Sara Breidenbach attuali leader della classifica generale del Campionato Italiano.

Nel tabellone maschile i vincitori della Coppa Italia e della tappa di Cirò Marina, Davide Benzi e Carlo Bonifazi, partiranno come testa di serie numero 2 dietro a Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, quest’ultimi leader della classifica generale.

Con loro, tra gli altri, sulla sabbia di Vasto ci saranno come testa di serie numero 3 Luca Bigarelli e Simone Podestà giunti secondi nell’ultima tappa di Cordenons.

Nelle qualifiche si registra, invece, la presenza dell’azzurro vincitore delle Universiadi con la Nazionale maschile Paolo Porro che giocherà in coppia con Riccardo Copelli. La coppia Porro-Copelli ha partecipato anche alla tappa di Cordenons ottenendo un buonissimo terzo posto finale.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI-



CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO-

25-27 agosto, Vasto (CH)

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO GOLD-

8-10 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)