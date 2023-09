A Corigliano Rossano sei coppie azzurre protagoniste

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)- Sta per prendere il via il terzo Future Italiano del Beach Pro Tour 2023 che fa tappa in Calabria a Corigliano Rossano (Cosenza). Dopo Lecce e Messina a giugno scorso dunque un altro appuntamento al sud, prima della tappa di Cervia in Romagna che si svolgerà dal 21 al 24 settembre).