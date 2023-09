A Corigliano tre coppie azzurre in semifinale

Nel tabellone femminile si sono qualificate in semifinale Rachele Mancinelli e Aurora Mattavelli; il team azzurro, quest’oggi ha superato 2-1 (21-17, 19-21, 15-8) le colombiane Gorda/Andrea nel primo turno a eliminazione, per poi confermarsi nei quarti di finale contro l’altro team italiano composto da Alice Gradini e Federica Frasca, superate 2-0 (21-17, 21-19). Per Gradini/Frasca quinto posto finale, mentre Mancinelli/Mattavelli torneranno sulla sabbia domani alle ore 11 contro le finlandesi Sinisalo/Parkkinen, in palio l’accesso in finale. Chiudono al quinto posto anche Reka Orsi Toth e Giada Bianchi e Sharin Rottoli insieme ad Anna Piccoli. La coppia Orsi Toth/Bianchi, dopo aver superato la fase a gironi in testa alla pool A, questo pomeriggio si è dovuta arrendere al tie-break (27-25, 13-21, 15-5) alle estoni Hollas/Remmelg nei quarti di finale, mentre Rottoli/Piccoli, prima dei quarti persi 2-0 (22-20, 21-16) contro le ceche Dvornikova/Pospisilova, si erano aggiudicate con il risultato di 2-0 (21-7, 21-11) il primo turno contro le svizzere Grunig/Demierre. Nono posto finale invece per Anna Dalmazzo e Carolina Ferraris, fatale per la coppia italiana la sconfitta per 2-0 (21-15, 21-14) rimediata contro le estoni Hollas/Remmelg nel primo turno a eliminazione diretta.

A qualificarsi alle semifinali nel tabellone maschile sono stati Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich e Tobia Marchetto e Jakob Windisch. Percorso netto per Dal Corso/Viscovich; gli azzurri inseriti nella pool A, dopo il successo di ieri contro l’Ungheria, questa mattina hanno prima superato nettamente 2-0 (21-13, 21-12) i finlandesi Piippo/Topio, per poi confermarsi nei quarti di finale contro i campioni d’Italia in carica Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta. Per Dal Corso/Viscovich la semifinale è in programma domani alle ore 12 contro gli israeliani Elazar/Cuzmiciov. Per Abbiati/Andreatta quinto posto finale; la coppia tricolore prima del derby perso nei quarti, aveva subito il tie-break (17-21, 21-16, 15-8) contro gli ungheresi Hajos/Streli e vinto 2-1 (13-21, 21-16, 15-13) contro gli olandesi Sengers/Boehle, rispettivamente nell’ultima uscita della pool D e nel primo turno a eliminazione. Quinto posto finale anche per la coppia composta da Mauro Sacripanti e Matte Cecchini; gli azzurri dopo l’esordio con sconfitta di ieri nella pool B, rimediato dalla Lettonia, quest’oggi si sono rifatti conquistando il secondo match con il 2-0 (21-16, 21-19) inflitto agli olandesi Groenewold/Van Der Loo, ottenendo dunque il pass per il match valevole l’accesso ai quarti; determinante per Sacripanti/Cecchini è stata la sconfitta per 2-0 (21-15, 21-18) rimediata nei quarti dagli israeliani Elazar/Cuzmiciov. Saranno Tobia Marchetto e Jakob Windisch l’altra coppia azzurra che domani si giocherà l’accesso in finale. La coppia federale archiviato, il derby perso ieri contro Abbiati/Andreatta nella prima uscita della pool D, quest’oggi ha inanellato tre importanti successi contro i norvegesi Mol/Aas, superati 2-1 (21-19, 15-21, 15-11) nel secondo incontro del girone, contro l’altra coppia norvegese Ringoen/Solhaug nel primo turno; il pass per la semifinale gli azzurri lo hanno ottenuto grazie all’ottimo 2-1 (21-23, 21-17, 15-8) inflitto ai lettoni Plavins/Fokerots. Marchetto/Windisch domani alle ore 13 si giocheranno l’accesso in finale contro gli ungheresi Hajos/Streli. Tredicesimo posto invece per Manuel Alfieri e Davis Krumins in virtù del 2-0 (21-16, 21-18) subito dagli olandesi Sengers/Boehle nella seconda uscita della pool C.