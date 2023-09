Quattro coppie hanno già il pass per le semifinali scudetto

BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)- Spettacolo e beach volley di altissimo livello a Bellaria Igea Marina in provincia di Rimini dove si è da poco conclusa la seconda giornata delle finali del Campionato Italiano Assoluto “Fonzies” 2023 di beach volley. Le prodezze dei giocatori sono state deguita da un pubblico folto e competente che non ha voluto perdere l'occasione di seguire dal vivo alle prodezze dei migliori specialisti italiani della sabbia.

Al termine dell’inteso programma di oggi sono state definite le prime formazioni semifinaliste del torneo femminile e maschile.

Nel tabellone maschile hanno conquistato l’accesso alle semifinali le coppie Carambula-Bassereau e Benzi-Bonifazi, mentre nel femminile sono già certe del pass per le semifinali di domani Frasca-Gradini e Mattavelli-Puccinelli.

E’ servito il terzo set ad Adrian Carambula e Remi Bassereau per avere la meglio su Manuel Alfieri e Davis Krumins: 2-1 (23 -25, 21 -18, 15 -6) il risultato finale del match che ha offerto uno spettacolo entusiasmante ai numerosi appassionati presenti. L’altro 4° turno vincenti ha visto invece Davide Benzi e Carlo Bonifazi superare per 2-0 (21 -17

21 -18) gli azzurri Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso che domani mattina proveranno a conquistare il pass per le semifinali nel 6° turno perdenti contro i campioni in carica Abbiati-Andreatta. Sempre nel tabellone perdenti l’altra sfida decisiva per l’accesso in semifinale, in programma domani mattina, vedrà in campo le coppie Spadoni-Luisetto e Alfieri-Krumins.

Nel tabellone femminile il 4° Turno Vincenti giocato sul Campo Centrale ha permesso agli appassionati di assistere a un combattutissimo match al termine del quale Federica Frasca e Alice Gradini si sono imposte per 2-1 (21-19, 17-21, 15-13) su Giada Benazzi e Sara Breidenbach. Altrettanto spettacolare la partita che ha visto Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli superare per 2-0 (21-13, 21-17) Reka Orsi Toth e Michela Lantignotti.

Domani mattina si svolgeranno le decisive sfide del 6° turno perdenti del tabellone femminile per decretare le ultime coppie che accederanno alle semifinali: Orsi Toth-Lantignotti affronteranno Sofia Balducci e Silvia Leonardi, mentre Benazzi-Breidenbach sfideranno le azzurre Bianchin-Scampoli, detentrici della Coppa Italia.