Tre coppie italiane raggiungono i quarti Cervia

CERVIA (RAVENNA)- Si è conclusa con buone performance delle coppie italiane la prima giornata del Future italiano del Beach Pro Tour 2023 in corso di svolgimento al Fantini Club di Cervia. Nell'ultimo appuntamento tricolore, dopo le qualifiche terminate nella giornata di ieri, quest’oggi il torneo è entrato nel vivo con i primi verdetti: sono tre i tandem azzurri a staccare il pass diretto per i quarti di finale.

Nel tabellone femminile spiccano le due vittorie ottenute nella Pool A dalle sorelle Viktoria e Reka Orsi Toth; il primo successo è arrivato con il risultato di 2-0 (21-11, 21-19) contro l’altra coppia azzurra composta da Jessica Allegretti ed Eleonora Annibalini, mentre la seconda vittoria è arrivata contro le slovacche Harmanova/Reginova, superate con un doppio 21-10. Per Reka e Viktoria Orsi Toth qualificazione ai quarti di finale, mentre la coppia Allegretti/Annibalini domani alle 8.30 affronterà le svizzere Kressler/Schaltegger nella seconda uscita del girone.

Esordio amaro per Rachele Mancinelli e Aurora Mattavelli; le azzurre sono state superate 2-0 (21-19, 21-15) dalle elvetiche Bentele/Lutz A. nel primo impegno della Pool B; domani alle 8.30 il delicato match contro le svedesi Månesköld/Bergholm metterà in palio il proseguo del torneo.

Una vittoria e una sconfitta nella Pool C per Valeria Tallevi Diotallevi e Giada Godenzoni; questa mattina il team azzurro ha prima superato al tie-break (21-12, 15-21, 15-9) le lituane Andriukaityte/Karaliute, per poi subire il 2-1 (21-17, 16-21, 15-11) nel pomeriggio dalla coppia lettone Ebere/Kostantinova. Diotallevi/Godenzoni torneranno sulla sabbia domani alle 11.45 nel primo turno a eliminazione diretta.

Vittoria e sconfitta ottenute anche dal duo Erika Ditta/Eleonora Sestini; il successo è arrivato contro le olandesi Cramer/Overwater, battute 21-13, 21-15; parziali che la coppia azzurra ha invece subito contro le ceche Dvornikova/Pospisilova (21-15, 21-13) nella seconda uscita del girone. Il team azzurro tornerà sulla sabbia domani alle 12.35 nel primo turno a eliminazione diretta.

Stesso risultato ottenuto nella Pool A del tabellone maschile da Tobia Marchetto e Jakob Windisch, freschi vincitori del Future di Corigliano Rossano. Gli azzurri questa mattina hanno superato con un doppio 21-18 l’altra coppia azzurra composta da Marco Ulisse e Alessandro Carucci, ma sono stati poi battuti 2-0 (21-19, 21-19) nel pomeriggio dai cechi Westphal/Lenc. Marchetto/Windisch scenderanno sulla sabbia domani alle ore 13.25 per centrare l’accesso ai quarti di finale. La coppia Ulisse/Bellucci domani alle 10.05 affronterà invece nel primo turno a eliminazione contro l’altro team italiano composto da Davide Boncompagni e Nicolo Conti, squadra uscita perdente (21-14, 21-15) contro gli stessi cechi Westphal/Lenc, vincitori del girone.

Due ottime prestazioni consentono a Davis Krumins e Giacomo Spadoni di accedere ai quarti di finale. Gli azzurri hanno infatti superato sia la coppia lituana Rumsevicius/Stasevicius, che i tedeschi Lorenz/Kulzer, battuti rispettivamente 2-0 (21-17, 21-19) e 2-1 (20-22, 21-19, 15-10) nella prima e nella seconda uscita della Pool B; per Krumins/Spadoni i quarti di finale sono in programma domani alle ore 17.35. Sempre nella Pool B esordio con sconfitta per Marco Zoli e Lorenzo Monti; i giovanissimi atleti azzurri hanno infatti subito un 2-0 (21-17, 21-19) dai tedeschi Lorenz/Kulzer, ma domani alle 10.05 avranno la possibilità di rifarsi contro i lituani Rumsevicius/Stasevicius nel secondo incontro del girone.

Esordio vincente per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta nella Pool C; gli azzurri questa mattina hanno avuto la meglio sui tedeschi Held/Nissen, superati 2-0 (21-17, 21-19), ma non sono riusciti a confermarsi nel secondo match, perso 2-0 (21-15, 21-18) contro i lettoni Bedritis/Rinkevics. Fase a gironi superata da Abbiati/Andreatta che domani alle 13.25 saranno impegnati nel primo turno a eliminazione diretta.

La vittoria per 2-0 (21-10, 21-8) contro Andrea Pizziolo e Marco Raisa e quella per 2-1 (20-22, 21-17, 15-6) ottenuta contro gli ungheresi Hajós/Stréli nella Pool D proiettano gli azzurri Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich ai quarti di finale in programma domani alle 16.45. Dopo il derby perso proprio contro Dal Corso/Viscovich, il team Pizziolo/Raisa tornerà invece sulla sabbia domani alle 10.55 contro gli svizzeri Colomb/Schnegg nel secondo e ultimo match della fase a gironi.