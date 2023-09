Domani a Parigi scatta l'ultimo Elite 16 della stagione

PARIGI (FRANCIA)- Al via, da giovedì 28 ottobre a Parigi l'ultimo l’ultimo torneo Elite 16 del Beach Pro Tour 2023. Prologo al torneo le qualificazioni che sono scattate oggi. Le tre coppie italiane iscritte alla manifestazione , Menegatti/Gottardi nel femminile, Cottafava/Nicolai e Ranghieri/Carabula nel maschile partiranno direttamente dal main draw. Il torneo parigino sarà l'ultimo probante test prima dei Campionati del Mondo che prenderanno il via in Messico a Tlaxcala, Huamantla e Apizaco, da venerdì 6 ottobre per concludersi domenica 15 ottobre.