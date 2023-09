Due coppie italiane ai quarti di Parigi

I primi a scendere in campo sono stati Nicolai/Cottafava. Gli azzurri, archiviata la fase a gironi, questa mattina hanno brillantemente superato 2-0 (21-17, 21-16) il forte team statunitense formato da Miles Partain e Andrew Benesh, compagine numero uno del torneo e che attualmente occupa il terzo posto nel ranking FIVB. Per gli azzurri i quarti di finale sono in programma oggi alle ore 14 contro il team numero due della manifestazione, i cechi Ondrej Perusic e David Schweiner, vincitori a punteggio pieno della Pool B.

Stesso risultato ottenuto anche da Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre hanno confermato quanto di buono fatto vedere durante i match della fase a gironi, conclusa ieri con la vittoria sulle australiane Mariafe Artacho Del Solar e Taliqua Clancy; questa mattina infatti la coppia azzurra si è imposta 2-0 (21-19, 21-15) nel primo turno a eliminazione diretta sulle statunitensi Julia Scoles e Betsi Flint, squadra proveniente da un ottimo secondo posto nel penultimo Elite 16 di Montreal (Canada). La coppia federale tornerà sulla sabbia alle ore 15 contro le brasiliane Carolina Solberg Salgado e Barbara Seixas de Freitas con l’obiettivo di accedere in semifinale.