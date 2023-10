Mondiali di beach: quattro vittorie per le coppie italiane

MESSICO- Trionfale giornata per i colori italiani ai Mondiali di beach volley messicani. Quattro vittorie in altrettanti incontri per gli azzurri che permetteranno alle nostre rappresentative di proseguire la corsa nella rassegna iridata.

Daniele Lupo ed Enrico Rossi, prima coppia azzurra a scendere sulla sabbia, hanno superato 2-0 (21-16, 21-13) la squadra del Mozambico Monjane/Ainadino Martinho nell’ultima uscita della Pool A. Vittoria senza sbavature e secondo posto nel girone (due vittorie e una sconfitta) alle spalle dei campioni olimpici Mol/Sorum per gli uomini di Fosco Cicola. Obiettivo raggiunto dunque per la coppia la coppia dell’Aeronautica Militare.

Secondo posto nel girone anche per Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Dopo la sconfitta al terzo set contro Seidl/Pristauz nel secondo match della Pool E, per gli azzurri questa notte è arrivato il successo al tie-break contro l’altra coppia austriaca formata da Julian Hörl e Alexander Horst. Dopo il primo set perso ai vantaggi 22-24, importante e decisiva reazione per gli azzurri che sono riusciti prima a pareggiare i conti 21-16 (1-1), per poi aggiudicarsi il tie-break sul 15-10 finale. Determinante la prestazione sotto rete di Alex Ranghieri, autore di 11 muri.

Prosegue con una vittoria il percorso in Messico di Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Per le azzurre questa notte è arrivato il secondo successo consecutivo nella rassegna iridata; dopo l’esordio vincente contro il Costa Rica, le atlete di Caterina De Marinis hanno superato 2-1 le austriache Dorina e Ronja Klinger. Azzurre protagoniste assolute del primo set, completamente dominato e chiuso 21-9. Seconda frazione di gioco che ha visto la reazione della coppia austriaca, brava a spuntarla sul finale 18-21. Le italiane nel tie-break hanno però ritrovato ritmo riuscendo a chiudere il match a +5 sulle rivali (15-10). Le azzurre torneranno sulla sabbia questa sera alle ore 23.30 contro le statunitensi Julia Scoles e Betsi Flint, team affrontato e superato (21-19, 21-15) nel primo turno a eliminazione durante l’ultimo Elite16 di Parigi, in palio il primo post nella Pool J.

Ultima coppia azzurra a scendere sulla sabbia quella composta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Dopo aver approcciato nella maniera giusta il primo incontro della Pool H contro i padroni di casa Barajas/Cruz, superati 2-0, per gli azzurri questa notte è arrivata l’importante conferma anche nel match contro gli australiani McHugh/Burnett, battuti con un doppio 21-18. Risultato che consentirà dunque alla coppia azzurra di giocarsi il primato del girone contro gli esperti spagnoli Pablo Herrera e Adrián Gavira nel match in programma martedì 10 ottobre alle ore 04.00.

Questa sera scenderanno invece sulla sabbia Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Per le azzurre, reduci da due sconfitte nella Pool F, arrivate contro Brasile e Germania, decisiva per il proseguo del torneo sarà la sfida in programma alle ore 19 contro le giapponesi Miki Ishii e Sayaka Mizoe.

FASE A GIRONI | IL CALENDARIO DELLE COPPIE AZZURRE-



Venerdì 6 ottobre



Ranghieri/Carambula (ITA)-Mora/Lopez (NCA) 2-0 (21-11, 21-11)

Boermans/De Groot (NED)-Lupo/Rossi (ITA) 1-2 (21-10, 21-23, 12-15)

Sabato 7 ottobre

Carol/Barbara (BRA)-Scampoli /Bianchin (ITA) 2-1 (23-21, 23-25, 15-9)



Nicolai/Cottafava (ITA)-Barajas/Cruz (MEX) 2-0 (21-9, 21-11)



Ranghieri/Carambula (ITA)-Seidl/Pristauz (AUT) 1-2 (21-19, 17-21, 12-15)

Mol/Sorum (NOR)-Lupo/Rossi (ITA) 2-1 (19-21, 21-13, 15-10)



Menegatti/Gottardi (ITA)-Quesada/Williams (CRC) 2-0 (21-9, 21-9)

Domenica 8 ottobre

Ludwig/Lippmann (GER)-Scampoli/Bianchin (ITA) 2-0 (21-12, 21-12)



Lupo/Rossi (ITA)-Monjane/Ainadino Martinho (MOZ) 2-0 (21-16, 21-13)

Lunedì 9 ottobre



Ranghieri/Carambula (ITA)-Horl/Horst (AUT) 2-1 (22-24, 21-16, 15-10)



Menegatti/Gottardi (ITA)-D. Klinger/R.Klinger (AUT) 2-1 (21-9, 18-21, 15-10)



Nicolai/Cottafava (ITA)-McHugh/Burnett (AUS) 2-0 (21-18, 21-18)

Ore 19: Ishii/Mizoe (JPN)-Scampoli/Bianchin (ITA)

Ore 20.30: Menegatti/Gottardi (ITA)-Scoles/Flint (USA)

Martedì 10 ottobre

Ore 04.00: Nicolai/Cottafava (ITA)-Herrera/Gavira (ESP)