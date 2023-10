Mondiali beach volley: en plein azzurro nei sedicesimi

Nel torneo femminile Marta e Valentina hanno battuto 2-0 (22-20, 21-15) le svizzere Anouk Vergé-Dépré e Joana Mäder. Successo ampiamente meritato per le atlete allenate da Caterina De Marinis contro un avversario di assoluto valore (medaglia di Bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo) e contro la quale le azzurre avevano perso al terzo set durante la fase a gironi dell’Elite16 di Ostrava (Repubblica Ceca). Primo set che ha visto le due squadre sempre attaccate; la fase di studio l’ha fatta da padrona e la battaglia punto a punto si è protratta fino sul 19-19. Sul finale brave le azzurre a rimanere lucide e a trovare lo spunto decisivo che è valso loro il 22-20. Concentrato e determinato il team federale anche all’inizio del secondo set. Dopo esser state ferme sul 6-6, l’Italia è poi salita in cattedra; le svizzere non sono più riuscite a tenere il ritmo azzurro andando così fuori giri e commettendo qualche errore di troppo sul finale. Menegatti/Gottardi hanno fatto propria la seconda frazione di gioco 21-15. Archiviato il successo contro la Svizzera, le prossime avversarie nel cammino mondiale di Marta Menegatti e Valentina Gottardi saranno Mariafe Artacho Del Solar e Taliqua Clancy (orario in via di definizione). Per le azzurre è in programma dunque una nuova sfida contro una delle coppie più forti del panorama internazionale. Il team australiano, vincitore della Pool E, team numero cinque della rassegna iridata e del ranking FIVB, si è infatti imposto 2-0 (21-19, 25-23) sulle tedesche Ittlinger/Borger.

Bella prestazione per Daniele Lupo e Enrico Rossi che contro i cubani Jorge Luis Alayo e Noslen Diaz Amaro si sono resi protagonisti di una prestazione senza sbavature che li ha portati al successo per 2-0 (21-15; 21-17) al termine di un match mai in discussione. Per la coppia italiana ora la sfida con il tandem ceco Perusic/Schweiner

Ranghieri/Carambula hanno centrato l’obiettivo superando in due set 2-0 (21-17; 25-23) coriacei cinesi Likejiang Ha Jiaxin Wu. Negli ottavi i due azzurri affronteranno nella notte italiana gli statunitensi Partain/Benesh.

I RISULTATI DEGLI AZZURRI NEI SEDICESIMI-

Capogrosso N./Capogrosso T. (ARG)-Nicolai/Cottafava (ITA) 0-2 (17-21, 12-21)

Gottardi/Menegatti (ITA)-Verge Depre/Mader (SUI) 2-0 (22-20, 21-15)

Ranghieri/Carambula (ITA)- Ha Likejiang/Wu Jiaxin (CHN) 2-0 (21-17; 25-23)

Lupo/Rossi (ITA)-Alayo/Diaz (CUB) 2-0 (21-15; 21-17)