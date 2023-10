A Goa Scampoli/Bianchin prime nel girone

Le azzurre hanno infatti prima superato 2-1 (23-21, 10-21, 15-13) le lituane Paulikiene/Raupelyte, per poi confermarsi anche contro le giapponesi Shiba/Maruyama, superate anche loro al terzo set 2-1 (21-19, 19-21, 15-10), rispettivamente nella prima e nella seconda uscita della Pool E. Due ottime prestazioni per le atlete allenate da Fabrizio Magi e Laura Giombini, risultati che gli hanno consentito di staccare il pass per il primo turno a eliminazione diretta in programma alle ore 5.30 (orario italiano) contro la coppia francese composta da Clémence Vieira e Aline Chamereau, team che ha chiuso la fase a gironi al secondo posto della Pool F alle spalle della forte coppia elvetica Vergé-Dépré/Mäder.