Mondiali Under 21: Hanni/Burgmann cadono ai quarti

ROI ET (THAILANDIA) - Si ferma ai quarti di finale il cammino della coppia azzurra Theo Hanni e Michael Burgmann ai Campionati del Mondo Under 21 in corso di svolgimento a Roi Et (Thailandia).

Dopo aver superato la fase a gironi in testa alla Pool C, grazie alle vittorie contro Lettonia, Saint Kitts and Nevis e Paraguay, gli atleti altoatesini questa notte hanno superato 2-0 (21-15, 24-22) gli statunitensi Thomas Hurst e Gage Basey nella gara valevole l’accesso ai quarti di finale, centrando così la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata di categoria. Fatale per gli azzurri è stata però la sconfitta in due set (21-15, 21-16) subita qualche ora dopo dai transalpini Arthur Canet e Téo Rotar, team dominatore della Pool G e principale favorito alla vittoria finale della manifestazione. Per la coppia azzurra match sicuramente più ostico rispetto a quelli precedenti. Nel primo set i francesi sono riusciti ad allungare trovando un importante +5 (11-16); sul finale due muri consecutivi di Michael Burgmann hanno riavvicinato le due squadre (14-19), ma forte del vantaggio ottenuto, il duo Canet/Rotar è riuscito a chiudere il parziale sul 15-21. Un sostanziale equilibrio ha contraddistinto l’inizio della seconda frazione di gioco con Italia e Francia ferme sul 6-6; i francesi sono riusciti ad allungare sul 8-13, ma Hanni/Burgmann sono ritornati a contatto (12-13). La forte formazione transalpina ha ritrovato fiducia riuscendo prima a portarsi sul 15-19, per poi chiudere il match sul 16-21 finale. Nonostante la sconfitta un ottimo quinto posto finale per il duo Hanni/Burgmann.

I francesi Canet/Rotar affronteranno in semifinale la coppia belga Van Langendonck/Vercauteren, mentre nell’altra semifinale gli austriaci Hammarberg/Berger se la dovranno vedere contro i brasiliani Pedro/Henrique.

Nel tabellone femminile invece a contendersi l’accesso in finale saranno le svizzere Kernen/Niederhauser e le cinesi Yan/Zhou, le olandesi Poiesz/Piersma affronteranno invece le polacche Ciezkowska/Lunio.

I RISULTATI DELLA COPPIA AZZURRA-



FASE A GIRONI, POOL C



8 novembre



Hanni/Burgmann (ITA)-Liepa/Puskundzis (LAT) 2-0 (22-20, 21-16)

9 novembre



Hanni/Burgmann (ITA)-Bristol/Ward (SKN) 2-0 (21-6, 21-7)

Hanni/Burgmann (ITA)-Palacios/Vargas (PAR) 2-0 (21-19, 21-13)

OTTAVI DI FINALE-



11 novembre



Hanni/Burgmann (ITA)-Hurst/Basey (USA) 2-0 (21-15, 24-22)

QUARTI DI FINALE-



Hanni/Burgmann(ITA)-Canet/Rotar (FRA) 0-2 (15-21, 16-21)

IL CALENDARIO-



SEMIFINALI | 12 NOVEMBRE



TABELLONE FEMMINILE-

Ore 2.00: Kernen/Niederhauser (SUI)-Yan/Zhou (CIN)

Ore 2.50: Poiesz/Piersma (NED)-Ciezkowska/Lunio (POL)

TABELLONE MASCHILE

Ore 3.40: Hammarberg/Berger (AUT)-Pedro/Henrique (BRA)

Ore 4.30: Canet/Rotar (FRA)-Van Langendonck/Vercauteren (BEL)