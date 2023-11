Nicolai/Cottafava in Brasile conquistano la finale

JOAO PESSOA (BRASILE) - Altra impresa di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che nella semifinale dell’Elite 16 di Joao Pessoa (Brasile) hanno superato nettamente in due set 2-0 (21-15, 21-15) gli olandesi Stefan Boermans e Yorick de Groot. Stasera alle 21.00 i due azzurri in campo per il titolo contro i Campioni d'Europa, gli svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig, che nell'altra semifinale hanno battuto (21-18, 21-18) i padroni di casa George/Andre.

Dopo i successi di ieri ottenuti negli ottavi di finale contro gli austriaci Horl/Horst e soprattutto nei quarti di finale contro i campioni del mondo Perusic/Schweiner, gli azzurri quest’oggi si sono nuovamente confermati contro Boermans/De Groot, team olandese (quinto ai Campionati del Mondo), giunto in semifinale grazie alle vittorie sui polacchi Bryl/Losiak e sui qatarioti Cherif/Ahmed, ottenute rispettivamente negli ottavi e nei quarti di finale.

Una partita praticamente perfetta per gli atleti allenati da coach Simone Di Tommaso. Gli azzurri sono scesi sulla sabbia molto concentrati anche se a trovare il primo break a inizio set sono stati gli olandesi (2-4). Un muro di Nicolai ha ristabilito subito la parità. Un servizio vincente di Cottafava e un altro muro di Nicolai hanno portato l’Italia a +3 di vantaggio sui rivali (10-7). Team azzurro molto bravo a non abbassare i ritmi e il risultato si è spostato dal 16-13 al 21-15 di fine set. Qualche passaggio a vuoto azzurro di inizio seconda frazione di gioco ha lanciato la coppia olandese a +3 (1-4) sulla quella italiana, brava prima a riportarsi sul 4-4, per poi capovolgere il match sul 13-9. La continuità di gioco della coppia federale ha poi fatto la differenza, Nicolai/Cottafava sono riusciti a scappare (17-10) e per gli olandesi è calato il buio. La coppia azzurra è riuscita a chiudere anche il secondo set sul 21-15, conquistando più che meritatamente un posto in finale.

Ora un ultimo ostacolo nella corsa fino ad ora trionfante degli azzurri; in finale sarà nuovamente Italia-Svezia. Nicolai/Cottafava e Ahman/Hellvig si ritroveranno nuovamente avversari in una finale di un Elite 16 del BPT, dopo quella disputata ad Amburgo (Germania) e vinta al terzo set dagli svedesi.

Doppia soddisfazione per la coppia azzurra e per tutto il beach volley italiano. Oltre al pass per la finale di Joao Pessoa, per gli azzurri, già dopo la vittoria di ieri, è arrivata la qualificazione per le Beach Pro Tour Finals in programma dal 6 al 9 dicembre a Doha (Qatar). Nel torneo maschile l’Italia sarà l’unico paese ad essere rappresentato da due coppie: Paolo Nicolai e Samuele Cottafava e Alex Ranghieri e Adrian Carambula.

RISULTATI e CALENDARIO-

SEMIFINALI-

Nicolai/Cottafava (ITA)-Boermans/De Groot (NED) 2-0 (21-15, 21-15)

George/Andre (BRA)-Ahman/Hellvig (SWE) 0-2 (18-21, 18-21)

FINALI

TABELLONE MASCHILE



1/2° posto, ore 21: Nicolai/Cottafava (ITA)-Ahman/Hellvig (SWE)



3/4° posto, ore 19: Boermans/De Groot (NED)-George/Andre (BRA)