Nicolai/Cottafava a Doha si arrendo ai quarti

DOHA (QATAR)- Si ferma ai quarti di finale la corsa di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava alle Beach Pro Tour Finals di Doha (Qatar). Gli azzurri avevano conquistato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta superando nell'ultima partita della Pool A per 2-0 (21-17, 21-14) la coppia statunitense formata da Miles Partain e Andrew Benesh, poi in serata non sono riusciti a confermare quanto di buono fatto vedere contro il team americano arrendendosi per 0-2 (18-21, 19-21) ai brasiliani George/Andre nel match valevole l’accesso in semifinale. Il team verdeoro, giunto ai quarti di finale dopo aver superato la fase a gironi al terzo posto della Pool B, si è dimostrata una squadra ostica da affrontare. L’inizio del primo set è stato molto equilibrato con le due squadre ferme sul 12-12. I brasiliani sono poi riusciti a staccare gli azzurri (13-16), prima di chiudere la prima frazione di gioco sul 18-21. A inizio sedondo set due muri di Paolo Nicolai hanno bloccato il risultato a +5 Italia (10-5); gli azzurri, molto determinati, sono riusciti ad incrementare il vantaggio sul 14-9, ma per i brasiliani è cominciata una nuova partita e il team italiano è andato in difficoltà. Qualche passaggio a vuoto della coppia federale ha regalato infatti fiducia ai rivali e verso la fine del parziale le due squadre sono tornate in parità sul 18-18. Lo spunto finale lo ha messo a segno proprio il team verdeoro che è riuscito a chiudere il match sul 19-21, ponendo di fatto fine al cammino azzurro in questa nuova edizione delle Beach Pro Tour Finals.