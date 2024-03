A Doha Lupo/Rossi entrano nel main draw ma perdono all'esordio

DOHA (QATAR)- Brillante esordio di Lupo/Rossi nell'Elite 16 di Doha in Qatar. La coppia italiana ha superato di slancio le qualificazioni centrando due belle vittorie. Il tandem dell'Areonautica Militare ha dapprima sconfitto gli inglesi Joaquin e Javier Bello per 2-1 (17-21, 21-14, 15-5), mentre nel secondo turno si sono imposti 2-0 (21-12, 21-19) sul team transalpino composto da Arthur Canet e Teo Rotar.

All'esordio nel main draw la coppia azzurra, nella prima partita del tabellone principale si è arresa ai tedeschi Ehlers/Wickler per 2-1 (21-11 17-21 15-13).