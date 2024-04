Beach Volley: Menegatti/Gottardi ai piedi del podio a Tepic

TEPIC (MESSICO)- Marta Menegatti e Valentina Gottardi ai piedi del podio nell'Elite 16 del Beach Pro Tour 2024 di Tepic in Messico. Le due azzurre, pur battendosi alla pari delle forti brasiliane Carol/Barbara si sono dovute arrendere dopo una vera e propria battaglia per 2-1 (20-22, 23-21, 23-25) nella finale per il terzo posto. Dal Messico comunque la coppia italian torna con altri punti importanti in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Le brasiliane si confermano avversario ostico per le azzurre; Marta e Valentina sono riuscite a batterle in una sola occasione (quarti di finale dell’Elite 16 di Parigi 2023).

In questa gara le azzurre, nonostante la sconfitta finale, hanno mostrato un altissimo livello di beach volley. Le avversarie brasiliane, invece, sono state maggiormente incisive nei momenti clou del match.