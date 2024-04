Beach volley: a Xiamen l'Italia rappresentata da Dal Corso/Viscovich

XIAMEN (CINA)- Saranno Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich a difendere i colori italiani a Xiamen in Cina, nel quarto Challenge del Beach Pro Tour 2024. I due azzurri, unica coppia azzurra in campo, da domani giocheranno partendo direttamente dal tabellone principale.

Per la coppia federale si tratta del debutto ufficiale in questa nuova stagione internazionale del Beach Pro Tour 2024. Per gli azzurri infatti, l’ultimo torneo risale a novembre 2023, quando sempre in Cina, a Haikou, chiusero il Challenge al quinto posto.