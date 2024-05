Beach Volley: a Pingtan Scampoli/Bianchin vanno in semifinale

PINGTAN (CINA)-Claudia Scampoli e Margherita Bianchin entrano di forza nelle semifinali del Future di Pingtan (Cina). La coppia italiana, dopo aver vinto trionfalmente la Pool C, oggi hanno superato nei quarti la coppia cinese Yingpeng Whang/Xinchen Zang per 2-0 (26-24, 21-12) e potranno giocare per entrare in finale, domani mattina (ore 6 italiane) contro Linline Matauatu e Majabelle Lawac, coppia proveniente dalle Isole Vanuatu, anch’essa vincitrice del proprio raggruppamento (Pool B), e vittoriosa nei quarti di finale contro le thailandesi Numwong/Veeradakittikarn, superate 21-18, 21-19.