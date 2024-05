Beach Volley: Scampoli/Bianchin a Pingtan si arrendono in finale

PIGNTAN (CINA)- Al termine di un torneo da applausi la coppia azzurra, nel Future del Beach Pro Tour di Pingtan, in Cina, Claudia Scampoli e Margherita Bianchin sono salite sul secondo gradino del podio dopo aver a lungo lottato con le padrone di casa B. Bai/Wang arrendendosi 2-1 (24-22, 15-21, 15-13) al tie break lasciando il campo ed il torneo cinese con più di un rimpianto ma anche con tanta soddisfazione per quanto fatto nel corso di tutta la manifestazione.

Le due azzurre erano arrivate all'atto conclusivo del torneo superando in semifinale con un netto 2-0 (21-14, 21-14) Linline Matauatu e Majabelle Lawac, coppia proveniente dalle Isole Vanuatu.

Tornando alla finale di oggi, nel primo set Scampoli e Bianchin sono partite subito forte (4-0) e hanno tenuto in mano il pallino del gioco per buona parte del set. Nel finale però c’è stata la rimonta delle cinesi che hanno prima colto il pareggio sul 20-20 e dopo aver annullato due palle set alle azzurre hanno vinto ai vantaggi 24-22.

L’inizio del secondo parziale è stato molto combattuto con le italiane brave a gestire le varie situazioni della gara arrivando sul +4 (11-7). Le azzurre hanno continuato a tirare fuori la grinta e si sono imposte 21-15.

Combattuto il tie-break, Scampoli e Bianchin in avvio hanno lottato punto a punto (3-3, 5-5). Le fasi successive hanno confermato l’equilibrio che è durato a lungo. Nel momento decisivo, però, a rompere la parità sono state le padrone di casa B. Bai-Wang che hanno poi chiuso sul definitivo 15-13 che è valso il successo nel Future di Pingtan.