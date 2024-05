Beach Volley: a Cervia da oggi il Beach Pro Tour 2024

In quella che è considerata una delle sedi storiche del beach volleey italiano si sono dati appuntamento come ogni anno, circa duecento atleti in rappesentanza di oltre trenta nazioni; sono dunque garantiti quattro giorni di grande spettacolo.

Tante le coppie italiane ai nastri di partenza. Nel torneo femminile partiranno dal main draw Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, coppia federale al lavoro in questi giorni presso il CPO di Formia; con loro sono presenti nel tabellone principale anche Viktoria Orsi Toth e Valentina Calì, le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin e Rachele Mancinelli e Aurora Mattavelli. Sono impegnate invece quest’oggi nelle qualifiche anche Federica Frasca e Alice Gradini, Eleonora Sestini ed Erika Ditta ed Eleonora Annibalini e Anna Pelloia.

Il tabellone maschile vede invece la presenza come coppia testa di serie numero uno gli azzurri Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich; coppia numero due sono invece i campioni d’Italia in carica Carlo Bonifazi e Davide Benzi. Partiranno dal main draw anche Tobia Marchetto e Jakob Windisch, team che avrà il compito di difendere la vittoria ottenuta nell’appuntamento dello scorso anno; ultima coppia italiana presente nel tabellone principale è invece quella composta dai giovani Theo Hanni e Michael Burgmann. Partiranno invece oggi dalle qualifiche Marco Caminati e Davis Krumins, vincitori la scorsa settimana al Future di Madrid (primo appuntamento di coppia per gli atleti italiani), Manuel Alfieri e Luca Bigarelli, Luca Cravera e Alessandro Carucci e Marco Raisa e Andrea Pizziolo.