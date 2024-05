Beach volley: a Cervia si impongono Scampoli/Bianchin e Dal Corso/Viscovich

CERVIA (RAVENNA)- Tanto pubblico e livello tecnico altissimo a Cervia per del Future del Beach Pro Tour . Doppia vittoria italiana sulle sabbie del Fantini Club. Nel femminile si sono imposte Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, nel maschile Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich. Le azzurre, infatti, hanno ottenuto il primo posto nel tabellone femminile grazie alla vittoria in finale sulle paraguaiane Michelle/Poletti per 2-0 (21-19, 21-19). In mattinata il team italiano è stato protagonista di una entusiasmante semifinale vinta sempre per 2-0 (21-19, 21-18) contro le australiane Fleming/Milutinovic.

La vittoria al Future di Cervia è arrivata al termine di un percorso praticamente perfetto fatto di 5 vittorie in altrettante gare disputate. Il successo di oggi, che arriva a soli 10 giorni di distanza dal secondo posto ottenuto nel Future di Pingtan (Cina), darà sicuramente tanta fiducia a Scampoli e Bianchin per affrontare al meglio i prossimi importanti impegni stagionali.

Tornando alla finale l’avvio di primo set ha sorriso alle australiane che sono subito passate in vantaggio (1-4). Nelle fasi successive le azzurre hanno iniziato a carburare e sono passate in vantaggio (8-7). Dopo una serie di controsorpassi sono state Scampoli e Bianchin a piazzare il break decisivo che ha decretato l’1-0 in proprio favore sul 21-19.

L’avvio di secondo set è stato molto simile al primo con le paraguaiane Michelle/Poletti che hanno provato a scappare avanti (3-5). La pronta risposta delle azzurre però non si è fatta attendere e grazie ad una serie di belle giocate sono passate in vantaggio fino al +2 (12-10). Nel finale Scampoli e Bianchin hanno prodotto il massimo sforzo che le ha portate al trionfo nel Future di Cervia (21-19).

Si chiude con un ottimo terzo posto finale il percorso di Reka Orsi Toth e Giada Bianchi. Le azzurre, infatti, archiviata la sconfitta in semifinale per 2-1 (18-21, 21-17, 15-10) contro le paraguaiane Michelle/Poletti, si sono riscattate poche ore dopo andando a vincere la finale per il bronzo contro le australiane Fleming/Milutinovic per 2-1 (21-17, 18-21, 15-12). Il terzo posto odierno è arrivato dopo un percorso che ha visto la coppia federale vincere quattro gare su cinque disputate (unica sconfitta in semifinale) a dimostrazione del buono stato di forma delle azzurre.

Come detto anche il tabellone maschile ha visto trionfare una coppia italiana. Al Fantini Club di Cervia (RA) Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich hanno superato in finale il team tedesco formato da Henning/Poniewaz B. con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-11).

In mattinata gli azzurri avevano battuto in rimonta 2-1 (15-21, 21-16, 15-9) gli elvetici Haussener/Friedli. Per Dal Corso e Viscovich si tratta del primo successo insieme in un torneo del Beach Pro Tour.

Nel primo set subito grande spettacolo in campo con gli azzurri che hanno trovato il primo allungo. Nel finale una buona gestione generale ha permesso loro di chiudere 21-17.

Nella seconda frazione Gianluca e Marco hanno preso il largo, riuscendo a mettere subito la testa avanti. Nel finale è proseguito il monologo azzurro e il duo italiano ha chiuso sfruttando il primo dei nove match point a disposizione (21-11).