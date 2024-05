Beach Volley: ad Espinho risultati in altalena per le italiane

ESPINHO (PORTOGALLO) - Si è giocata la prima giornata dell' Elite16 del Beach Pro Tour 2024 di Espinho in Portogallo. Luci ed ombre per le coppie italiane inserite nel main draw.

Ko nella prima partita per Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre sono state superate al terzo set -2-1 (21-19, 19-21, 18-16) dalle spagnole Alvarez/Moreno, team proveniente dai due successi ottenuti ieri nelle qualifiche; per la coppia federale un po’ di rammarico per non esser riuscita a chiudere in proprio favore un terzo set che l’ha vista sempre in vantaggio sulle rivali, sul finale anche tre match point (14-11) annullati dalle spagnole, brave a capovolgere le sorti del match e chiudere in proprio favore sul 18-16. Domani le azzurre torneranno in campo alle ore 10 contro le brasiliane Carol/Barbara nella seconda uscita della Pool C, per poi chiudere la fase a gironi alle ore 17 contro le australiane Mariafe/Clancy.

Una sconfitta e un successo invece nel tabellone maschile per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Nel primo match gli azzurri sono stati sconfitti 2-0 (21-16, 22-20) dagli australiani Hodges/Shubert, bravi a centrare il terzo successo consecutivo dopo le vittorie nelle qualifiche ottenute contro Francia (Bassereau/Lyneel) e Inghilterra (Ja.Bello/Jo.Bello). In serata per la coppia azzurra è arrivato il pronto riscatto contro i campioni del Mondo cechi Ondrej Perusic e David Schweiner, battuti al tie-break 21-11, 12-21, 15-13. Gli atleti allenati da Simone Di Tommaso torneranno sulla sabbia domani alle ore 15 contro i qatarioti Cherif/Ahmed nell’ultimo impegno della Pool B.

Nella giornata di ieri è arrivata invece l’eliminazione nelle qualifiche per gli azzurri Alex Ranghieri e Adrian Carambula; fatale per il proseguo del torneo è stata la sconfitta con un doppio 21-17 subita nel primo turno dagli olandesi Luini/Verenhorst. Per gli azzurri sarà fondamentale fare bene nelle prossime uscite e ottenere più punti possibili in chiave qualificazione olimpica.