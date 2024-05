Beach Volley: Menegatti/Gottardi e Nicolai/Cottafava avanti ad Espinho

Doppio impegno di giornata nel tabellone femminile per Marta Menegatti e Valentina Gottardi; archiviato il ko subito ieri contro la Spagna (Alvarez/Moreno), per le azzurre quest’oggi è arrivata prima la vittoria per 2-1 (21-19, 13-21, 15-9) sulle brasiliane Carol/Barbara, poi la sconfitta per 2-1 (9-21, 21-16, 18-16) contro le australiane Mariafe/Clancy, rispettivamente nella seconda e nella terza uscita della Pool C. In merito ai risultati ottenuti la coppia azzurra è riuscita a superare la fase a gironi e domani alle ore 11 sarà impegnata contro le lettoni Tina Graudina e Anastasija Samoilova nella gara valevole l’accesso ai quarti di finale.

Nel torneo maschile invece importante vittoria nell’ultima uscita della Pool B per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava; dopo i risultati di ieri (una sconfitta contro l’Australia e un successo contro la Repubblica Ceca) gli azzurri questo pomeriggio sono riusciti a superare la forte coppia qatariota Cherif/Ahmed al terzo set (21-19, 19-21, 15-8). Vittoria decisiva che ha consentito agli azzurri di poter superare la fase a gironi ed affacciarsi dunque agli ottavi di finale, in programma domani alle ore 12 contro i polacchi Michal Bryl e Bartosz Losiak.