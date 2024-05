Beach Volley: Gottardi/Menegatti e Nicolai/Cottafava ko agli ottavi

ESPINHO (PORTOGALLO)- Le coppie azzurre impegnate nell' Elite16 del Beach Pro Tour 2024 in corso di svolgimento ad Espinho in Portogallo si fermano agli ottavi di finale.

Nel tabellone femminile Marta Menegatti e Valentina Gottardi sono state superate 2-1 (14-21, 21-17, 16-14) dalle lettoni Tina Graudina e Anastasija Samoilova. Match non semplice per il team tricolore; primo set ha visto le azzurre stare sempre sopra (9-5, 17-12) prima di chiudere sul 21-14; nella seconda frazione di gioco, invece, sono state Graudina/Samoilova a trovare il 5-1 iniziale, a comandare il gioco (14-10, 18-14) e a pareggiare i conti sul 21-17 di fine secondo set. Tie-break che le azzurre hanno iniziato con il piede giusto passando dal 5-3 al 10-7, momento delicato del match che ha visto infatti la risalita della Lettonia, brava prima a trovare il pareggio (10-10, 13-13), per poi chiudere, al secondo tentativo, il match sul 16-14.

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava sono stati invece superati 2-0 (22-20, 21-15) dall’ostica formazione polacca formata da Michal Bryl e Bartosz Losiak. Dopo un momentaneo 3-3 di inizio match, è stato proprio il team polacco a trovare il giusto ritmo che gli ha consentito di portarsi dal 9-7 al 12-17. Ottima la reazione degli azzurri che sono riusciti ad accorciare le distanze e a trovare poi la parità sul 20-20; nel finale è stata però la Polonia a chiudere sul 22-20. Qualche passaggio a vuoto degli azzurri nel secondo set ha consentito ai rivali di essere sempre in vantaggio e passare dal 10-7 al 19-13; sul finale, forti del vantaggio acquisito, Bryl/Losiak sono riusciti a chiudere il match sul 21-15.