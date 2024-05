Beach Volley: coppie italiane protagoniste nel Future di Battipaglia

BATTIPAGLIA (SALERNO) - Si tinge d'azzurro la sabbia di Battipaglia, in provincia di Salerno dove è in corso di svolgimento il secondo Future italiano del Beach Pro Tour 2024 . Sono quattro le formazioni italiane, due nel maschile e due nel femminile, che domani giocheranno le semifinali.

Nel tabellone femminile la prima semifinale vedrà opposte domani 26 maggio alle ore 9 le azzurre Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (coppia testa di serie numero tre del torneo) alle tedesche Sude J./Kunst L. Nell’altra semifinale, invece, scenderanno in campo alla stessa ora Rachele Mancinelli e Aurora Mattavelli per affrontare le paraguaiane Michelle/Poletti.

Reka Orsi Toth e Giada Bianchi hanno ottenuto questa meritata semifinale dopo aver superato nel pomeriggio di oggi nei quarti con un secco 2-0 (21-15, 22-20) le australiane Fejes S./Johnson G.

Rachele Mancinelli e Aurora Mattavelli, invece, sono entrate tre le migliori quattro coppie del torneo grazie al successo al tie-break 2-1 (22-20, 17-21, 18-16) contro le tedesche Grune A./Christ C. La gara contro la coppia teutonica è stata dura, durante la quale dopo aver vinto il primo set ha dovuto subire la rimonta nel secondo. Nel terzo al termine di un accesissimo tie-break le azzurre si sono imposte 18-16.

Buon quinto posto finale invece per Alice Gradini e Federica Frasca, che partite dalle qualifiche, si sono arrese nel quarto di finale contro le paraguaiane Michelle-Poletti 2-1 (16-21, 21-16, 15-12).

Si è chiuso al nono posto il percorso di Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Le azzurre reduci dalla bella vittoria al Future di Cervia si sono dovute arrendereagli ottavi di finale 2-1 (22-20, 19-21, 15-12) contro le australiane Fejes-Johnson.

Nel tabellone maschile, invece, le coppie tricolori formate da Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich e Carlo Bonifazi - Davide Benzi hanno conquistato l’accesso alle semifinali in programma domani. Dal Corso e Viscovich nei quarti di finale hanno superato la coppia formata dai brasiliani Pedro – Henrique con un secco 2-0 (21-16, 21-14). Grande successo nei quarti di finale anche per Carlo Bonifazi e Davide Benzi che hanno regolato in due set (21-18, 21-15) i tedeschi Lorenz-Stadie.