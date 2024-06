Beach Volley: a Stare Jablonki Ranghieri/Carambula agli ottavi

STARE JABLONKI (POLONIA)- Soltanto una coppia italiana, quella formazta da Alex Ranghieri e Adrian Carambula, prosegue la marcia nel Challenge polacco di Stare Jablonki . Nel femminile invece Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, al loro primo Challenge insieme, non sono riuscite a raggiungere le fasi finali della manifestazione.

La prima coppia a scendere in campo è stata proprio Orsi Toth/Bianchi. Le azzurre, inserite in un raggruppamento molto impegnativo, sono state prima sconfitte 2-0 (22-20, 21-17) dalle tedesche Ittlinger/Borger, coppia numero cinque del torneo e vincitrice nell’ultimo Challenge di fine aprile a Xiamen (Cina), per poi perdere al tie-break (16-21, 21-17, 15-11) contro le francesi Placette/Richard nella seconda e decisiva uscita della Pool E; sconfitta che hanno dunque determinato l’eliminazione della coppia azzurra dal torneo.

Prosegue invece il percorso nel tabellone maschile di Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Gli azzurri, partiti quest’oggi direttamente dal tabellone principale (Pool B), nel primo impegno di giornata sono stati superati 2-1 (10-21, 22-20, 15-10) dagli argentini Tomas e Nicolas Capogrosso; pronta però è stata la reazione nella seconda uscita contro i lituani Stankevicius/Knasas, superati 2-1 (21-12, 18-21, 18-16). Vittoria decisiva che ha permesso al team azzurro di proseguire il torneo e di accedere dunque agli ottavi di finale, in programma domani alle ore 12 contro gli olandesi Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen.