Beach Volley: ad Ostrava tre coppie azzurre protagoniste

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)-Appuntamento con il quinto Elite16 del Beach Pro Tour 2024 che prenderà il via domani ad Ostrava in Repubblica Ceca. Quello ceco sarà un appuntamento di fondamentale importanza in chiave Parigi 2024; tutti i tornei del BPT che si concluderanno domenica 9 giugno metteranno infatti in palio gli ultimi punti validi ai fini del ranking olimpico.