Beach Volley: Gottardi/Menegatti e Nicolai/Cottafava vincenti ad Ostrava

Buona la prima per Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre si sono infatti imposte 2-0 (21-17, 21-14) sulla coppia lituana Raupelyte/Paulikiene all’esordio nella Pool C. La coppia federale tornerà in campo nella giornata di domani per chiudere la fase a gironi; il primo appuntamento è alle ore 9.20 contro le brasiliane Carol/Barbara, mentre l’ultimo match è in programma alle ore 15 contro le tedesche Muller/Tillmann.

Ottimo avvio di torneo nel tabellone maschile per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Per gli azzurri quest’oggi sono arrivate infatti due vittorie al tie-break nei primi due impegni della Pool A: il primo successo è arrivato contro gli olandesi Luini/Verenhorst, superati 21-17, 19-21, 15-11, mentre nella seconda uscita di giornata è arrivata una nuova vittoria (14-21, 21-13, 15-7) contro i padroni di casa e campioni del Mondo in carica Perusic/Schweiner, formazione che ha trionfato la scorsa settimana al Challenge di Stare Jablonki (Polonia). Il team azzurro scenderà nuovamente in campo domani, alle ore 14, contro l’altra coppia olandese composta da Steven Van de Velde e Matthew Immers.

Nella giornata di ieri si è invece fermato al primo turno delle qualifiche il percorso di Alex Ranghieri e Adrian Carambula; i neo qualificati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 si sono dovuti arrendere 2-0 (21-16, 21-15) agli australiani Hodges/Schubert.