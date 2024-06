Beach Volley: le coppie azzurre proseguono la corsa ad Ostrava

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)- Vanno avanti le coppie azzurre nell’ Elite16 di Ostrava in Repubblica Ceca.

Marta Menegatti e Valentina Gottardi, dopo il successo di ieri all’esordio della Pool C contro La Lituania, quest’oggi sono arrivate una sconfitta e una vittoria. Le azzurre questa mattina si sono infatti imposte 2-0 (21-17, 21-19) contro le brasiliane Carol/Barbara, per poi cedere nel pomeriggio al tie-break (21-19, 13-21, 11-15) contro le tedesche Muller/Tillmann. La coppia federale tornerà nuovamente in campo domani alle ore 9 contro l’altra formazione tedesca composta da Laura Ludwig e Louisa Lippmann nella gara valevole l’accesso ai quarti di finale del tabellone femminile.

Fra gli uomini direttamente ai quarti di finale Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Archiviati i due successi di ieri contro Olanda e Repubblica Ceca, gli azzurri quest’oggi si sono dovuti arrendere con un doppio 18-21 agli orange Steven Van de Velde e Matthew Immers, concludendo comunque la fase a gironi al comando della Pool A e staccando così il pass per i quarti di finale in programma domani alle ore 16 (avversario da definire).