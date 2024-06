Beach Volley: Hanni/Burgmann all'Europeo Under 22 cadono ai quarti

TERNAL YALOVA (TURCHIA)- Si ferma ai quarti la corsa di Theo Hanni e Michael Burgmann ai Campionati Europei Under 22 in corso di svolgimento a Termal Yalova in Turchia. La coppia azzurra archiviata la fase a gironi (due vittorie e una sconfitta), quest’oggi sono riusciti ad inanellare due vittorie consecutive contro gli svizzeri Friedli/Fluckiger, superati 2-0 (21-13, 22-20) e contro i cechi Oliva/Kurka battuti 2-0 (21-17, 21-18), rispettivamente nel primo turno a eliminazione diretta e negli ottavi di finale. Il percorso degli azzurrini si è poi interrotto nel match valevole l'accesso in semifinale contro Mol/Aas, il team norvegese si è infatti imposto 2-1 (21-18, 19-21, 15-9) decretando dunque l’eliminazione del team tricolore.