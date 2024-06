Beach Volley: quarti di finale fatali alle coppie italiane

A Ostrava (Repubblica Ceca) Marta Menegatti e Valentina Gottardi non sono riuscite infatti a superare le canadesi Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, perdendo ai quarti di finale con il risultato di 2-0 (22-20, 21-12) e chiudendo così il torneo al quinto posto. Per le azzurre un altro buon cammino, nel torneo, che come noto, ha messo a disposizione gli ultimi punti in ottica Parigi 2024; qualificazione per la rassegna a cinque cerchi comunque già ottenuta qualche settimana fa dalle atlete allenate da Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio, che continueranno nei prossimi giorni a preparare appunto l’evento clou dell’estate 2024.

Quinto posto finale anche per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Per gli azzurri, una volta archiviata la fase a gironi in testa alla Pool A, fatale è stata la sconfitta al terzo set (16-21, 21-17, 11-15) subita quest’oggi dagli statunitensi Miles Partain e Andrew Benesh. Gli azzurri, anche loro in possesso del pass olimpico, sono riusciti comunuque a migliorare il nono posto ottenuto all’Elite16 di Espinho andato in scena verso la fine di maggio. Per gli atleti allenati da Simone Di Tommaso il focus sarà ora dedicato ai Giochi Olimpici.